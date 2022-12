Esposa fica magoada após ser presenteada pelo marido com uma quantia em dinheiro

Uma mulher ficou completamente magoada com seu companheiro depois de receber uma quantia em dinheiro como presente de Natal. Segundo ela, o homem poderia ter dispensado mais tempo para escolher um presente ao invés de simplesmente entregar o dinheiro para que ela fizesse a escolha.

Conforme publicado pelo The Mirror, uma mulher ficou completamente arrasada depois que o marido a presenteou com uma quantia em dinheiro.

Em uma postagem de desabafo no Mumsnet, ela afirmou que está grata pelo dinheiro, mas ainda assim esperava que o marido se dedicasse a comprar algo especial para ela independentemente de valor ou tamanho.

“Meu marido acabou de dizer que não me comprou nada de Natal e que vai me dar uma quantia em dinheiro para eu comprar o que eu quiser. Estou grata por isso, mas também fiquei um pouco magoada por ele não ter me dado nada. Até mesmo uma barra de chocolates teria me feito sorrir”, conta a mulher.

Sem tempo

Ela então explica que não está se importando com o valor gasto no presente, mas sim com o fato de receber dinheiro ao invés de algo pensado nela.

“Estamos juntos há 8 anos, temos dois filhos pequenos e eu comprei presentes para todos. Ele agora está dizendo que estava sem tempo e que eu sou exigente demais para presentes”.

“Fiquei magoada, mas ele acha que fui irracional em minha reação e que deveria apenas agradecer pelo dinheiro. Eu realmente agi de forma errada?”, questiona a mulher.

Para os usuários do fórum ela está certa em ter ficado magoada. “Sim, é o pensamento e a intenção de escolher algo para a pessoa que conta. Eu ficaria magoado com isso”.

“Sinto muito, deve ser decepcionante e realmente parece que ele não fez esforço. Espero que você tenha um bom Natal de toda forma”, comentou outra pessoa.

“Meu ex costumava fazer isso. Acho uma total falta de esforço e é prejudicial ao relacionamento. Ele poderia ter conversado com você e feito uma surpresa, não era difícil”, finalizou uma terceira.