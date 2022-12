Casal organizou festa de Natal completamente nu e explica “nossa família não liga”

Como você comemora o Natal? Tradicionalmente, a data é uma celebração especial para muitas famílias, que costumam passar o ano todo longe uns dos outros, mas que utilizam a data para reunir todo mundo em volta de uma mesa farta, com parentes e amigos queridos. Assim também é o Natal de Helen e Simon Berriman, do Reino Unido, mas com uma pequena peculiaridade: o casal resolver comemorar a data completamente nus.

Adeptos ao naturismo, que envolve práticas como se alimentar de alimentos naturais e praticar o nudismo, o casal resolveu oferecer um almoço diferente para a família. De acordo com texto publicado no New York Post, o casal recebeu no dia 25 de dezembro sua mãe de 75 anos e a filha de 15 vestidas, enquanto ela e o parceiro realizaram a ceia de forma natural, ou seja, completamente pelados.

“Algumas pessoas olham para nós como se fôssemos completamente malucos, especialmente quando descobrem que comemoramos o Natal, mas o importante é aceitar seu corpo e fazer com que todos se sintam confortáveis“, explicou Helen.

A mulher comenta que tanto a sua mãe quanto a sua filha adolescente aceitam o seu estilo de vida. “Não é habitual para todos, mas para nós funciona. Vamos trocar presentes, jogar uns jogos de festa e brindar. É um dia de Natal completamente normal, só que o Simon e eu estamos sem roupa“, acrescenta.

Mulher se tornou naturista por influencia do parceiro

O casal começou a se relacionar em 2015 e Helen ficou assustada quando descobriu que Simon era adepto a uma vida natural. Contudo, em 2020 ela resolveu se juntar ao estilo de vida do companheiro.

Sua única preocupação inicial era com a filha. “Fiquei preocupada se isso incomodava minha filha , mas quando perguntei, ela disse que realmente não a incomodava”, comentou a mulher.

Tudo começou em 2020, quando ela foi demitida e percebeu que o marido ficava trabalhando nu em casa, andando inclusive pelos jardins, mesmo com os vizinhos observando, Ela percebeu que eles não se importando, então decidiu seguir o estilo de vida do companheiro, largando definitivamente a profissão e se dedicando a escrever para uma revista naturista.

Percebi que havia perdido 20 anos da minha vida me preocupando com o que as pessoas acham que eu deveria vestir... Todo mundo tem cicatrizes e estrias, é bom não ter que se preocupar em cobri-las”, finaliza.