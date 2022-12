Vídeo: mulher viraliza após dizer que o espírito do marido morto visitou seu bebê

Nas últimas semanas, uma TikToker, Whitney Allen, se tornou viral na plataforma por acreditar que o espírito de seu falecido marido estava confortando seu filho enquanto eles dormiam.

O vídeo, agora viral, acumulou mais de 9 milhões de visualizações desde quando foi postado pela primeira vez, em 9 de dezembro, com os usuários totalmente atordoados com a suposta aparição.

Whitney fez esta afirmação após visualizar, pela câmera do quarto do bebê, uma luz, que diz parecer estar “acariciando” a cabeça do seu filho Leo: “Literalmente, parece uma mão acariciando a cabeça do Leo”, diz a mãe no primeiro vídeo.

A TikToker ofereceu uma explicação do que ela acreditava ser uma interação do além-túmulo, detalhando a trágica morte de seu marido e a subsequente aparição fantasmagórica.

Ela disse: “Quando eu estava grávida de 12 semanas, um ultrassom preliminar mostrou que o bebê tinha um grande higroma cístico atrás do pescoço. Acredito que, de alguma forma, Ryan trocou sua vida pela de seu filho. Para sempre solidificando a conexão de Ryan com nosso filho, como seu anjo da guarda e protetor”.

No segundo vídeo, ela conta um pouco mais sobre a história, acrescentando: “Ryan me garantiu que, apesar das probabilidades, Leo (que já havíamos nomeado) seria perfeito. Eu não entenderia até mais tarde por que ele sabia em sua alma que isso era verdade”.

O vídeo mostrava uma orbe na cabeça do bebê, que Allen acredita ser na verdade o espírito de seu falecido marido confortando seu filho, relatou o Dexerto.

Allen também detalhou a trágica perda de seu marido, dizendo que uma “grave reação alérgica a uma picada de abelha” deixou Ryan em “parada cardíaca, causando uma lesão cerebral anóxica” da qual “ele não conseguiu se recuperar”.

Muitos usuários fizeram comentários sobre o vídeo, que mostra imagens do filho de Allen aparentemente confortado pelo espírito do falecido pai Ryan.

Um deles comentou: “Eu realmente acredito neste tipo de coisa e é tão comovente ver. Seu filho e seu marido estão para sempre ligados pela alma”.

Outro comentou: “É o único vídeo que já vi onde parece legítimo!!! Seu filho tem seu próprio anjo da guarda”.