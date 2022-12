Mulher causa confusão em voo após precisar usar o banheiro da primeira classe

Uma jovem se viu em apuros depois de ser forçada a utilizar os banheiros da primeira classe durante um voo. Segundo ela, os comissários de bordo estavam realizando a entrega do serviço de jantar, o que a impediu de conseguir chegar até o banheiro da classe econômica.

Publicando sua história no Reddit, a jovem de 24 anos conta que estava pegando um voo para passar o Natal na casa de seus parentes. Por conta das festas de fim de ano e de problemas relacionados ao tempo o aeroporto teve suas atividades interrompidas por 12 horas e seu voo sofreu um atraso de 5 horas.

“Estava tudo caótico, mas finalmente conseguimos entrar no avião, onde precisamos esperar por mais uma hora antes da decolagem”, conta.

“Assim que decolamos o avião entrou em uma zona de turbulência forte e o sinal para manter os cintos afivelados permaneceu aceso ao longo da primeira meia hora de voo, o que não impediu os comissários de iniciarem o serviço de bordo”.

“No momento em que eles estavam servindo a oitava fileira, bloqueando o acesso ao banheiro da classe econômica, o aviso de turbulência foi desligado”.

Ela não viu outra opção

Precisando desesperadamente utilizar o banheiro, a jovem conta que tentou buscar formas alternativas de passar pelo corredor, mas independentemente de onde ela tentasse passar, o carrinho do serviço de bordo impediria sua passagem.

“Eu estou tomando uma medicação que exige um consumo de água acima da média, o que me faz ir ao banheiro mais vezes que o normal, como vi que o carrinho permaneceria bloqueando a passagem por muito tempo eu precisei improvisar e correr para o banheiro da primeira classe”.

“Assim que sai, uma comissária estava me esperando e me deu uma bronca, eu tentei explicar a situação, mas ela nem mesmo me ouviu e passou a bloquear a passagem. Assim que voltei para meu lugar, outro passageiro, que também estava apertado, tentou pedir permissão para usar o banheiro da primeira classe e foi mandado de volta para seu lugar”.

“Eu agi errado em fazer isso? Não teria usado o banheiro se não fosse algo urgente e também não esperava a reação da comissária mesmo quando eu expliquei a situação. Eu não ia conseguir segurar mais”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter sinalizado o comportamento da comissária para um superior: “Eu teria denunciado. Isso é uma agressão desnecessária sobre algo que evitou um problema ainda maior”.

“Da próxima vez tente pedir aos comissários que estão com o carrinho para te dar passagem. Geralmente eles cedem um espaço para que as pessoas possam passar e utilizar o banheiro”, finalizou outra pessoa.