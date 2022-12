Mãe não permite que a filha passe o Natal com ela e ‘sua nova família’

Uma mulher decidiu compartilhar um relato tocante no Reddit. Pedindo ajuda para outros usuários da plataforma sobre como agir em relação a sua filha mais velha, ela conta que não sabe o que fazer diante da reaproximação da jovem.

De forma anônima, a mulher de 46 anos revela ser mãe de uma jovem de 24 anos, fruto de seu primeiro casamento.

“O pai dela não queria saber de trabalhar e vivia as custas de seus pais. O pai dele que pagava nossas contas, comprava o carro que dirigíamos e enviava dinheiro para nossa família. Eu era jovem, inocente e estava apaixonada. Quando minha filha fez 5 anos eu comecei a me incomodar com a situação, mas tudo piorou e acabei me divorciando”, conta.

“Meu ex-marido consegui a custódia total da nossa filha enquanto eu tinha direito a vê-la em finais de semana alternados e era obrigada a pagar uma pensão. O pai dele tinha dinheiro e um bom advogado, eu não pude fazer nada além de trabalhar em 2 empregos para pagar meu apartamento e a pensão dela”.

Ela então conta que seu ex se casou novamente apenas 1 ano após o divórcio e que junto de seus pais e sua nova esposa influenciaram a filha a não querer ter contato com ela.

Ela não sabe como agir

Segundo relato, quando a menina completou 14 anos ela passou a não querer mais chamá-la de mãe, dando este título à madrasta. Apesar disso, ela não se afastou da filha e mesmo que precisasse passar por dificuldades fazia questão de estar presente para a menina.

“Quando ela fez 16 anos ela não queria saber de mim. Tentei levar o caso ao tribunal, mas ninguém me deu atenção. Na última vez que vi minha filha ela me disse coisas horríveis e me disse que eu não tinha mais uma filha”.

“Eu me mudei, conheci outra pessoa com quem me casei e tive 2 filhos adotados. No ano passado minha filha veio me procurar e se disse arrependida de tudo. Fiquei hesitante e passei a falar com ela todas as semanas desde então”.

“Fui surpreendida quando ela me pediu para passar o Natal conosco e conhecer seus irmãos, mas eu não consegui permitir isso pois ainda não me sinto segura. Ela disse que a estou punindo por coisas as quais ela não tem controle sendo que ela agiu como agiu por ter sido manipulada. Estou errada em ficar com receio?”, finaliza a mãe.

Para os usuários da plataforma, ela deve repensar suas atitudes e reconsiderar. “Sua filha também era jovem e cercada de pessoas manipuladoras que a colocaram contra você. Você conseguiu sair daquele lugar e construir uma nova vida e sua filha parece estar tentando fazer o mesmo”.

“Isso é triste para vocês duas. Sua filha agora é adulta e está tentando se reconectar com você, não perca essa chance. Os verdadeiros errados aqui são seu ex, a madrasta e os avós paternos dela”, finalizou outra pessoa.