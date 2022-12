Lontras ignoram temperatura congelante e são flagradas brincando na neve

O inverno decidiu mostrar seu lado intenso em Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Consequentemente, a onda climática resultou em coberturas de neve caída pelo solo. Embora diversos animaizinhos já tenham se alocado em seus esconderijos e refúgios quentinhos, o frio não foi um empecilho para alguns deles. Relato Extraído do portal The Dodo.

Como prova de que nem o inverno pode acabar com a diversão dos bichos, um grupo de lontras se reuniu sob o manto de neve na região. Cassie Wistrom, moradora de Seattle, acompanhava as águas geladas do Lago de Washington quando se deparou com a gangue de animaizinhos se entretendo em uma doca nevada.

Ao contrário de muitos animais, as lontras ignoraram o clima gelado e pareciam estar se divertindo ainda mais com a temperatura e manto de neve. Assista ao vídeo abaixo:

Diferente dos animais que hibernam no inverno, as lontras se tornam seres bem ativos durante os períodos com mais intensidade de frio. Por conta de seus casacos grossos de pelos densos e firmes, os bichinhos acabam lidando com a temperatura gélida com muito mais facilidade. Sendo assim, há a possibilidade de se divertirem enquanto os outros se refugiam nos locais mais quentinhos.

