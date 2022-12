Adolescente pisa em ‘vape’ e tem o pé perfurado até o osso

Imagem mostra vape cravado no pé do Jovem (Reprodução)

Um adolescente de 13 anos quase teve o pé amputado após perfurar o pé com um cigarro eletrônico (vape) de 10 cm, que furou o solado do tênis e cravou profundamente na carne. O caso ocorreu na Inglaterra, segundo notícia publicada pelo The Sun.

Harley Bennett, de 13 anos, disse que encontrou o cigarro eletrônico no chão e resolveu esmagá-lo como se fosse uma latinha de refrigerante e o garoto disse que na hora sentiu uma dor enorme.

“Eu não estava pensando, não sei como explicar. Eu apenas pisei nele e foi direto para o meu pé”, disse.

O acidente foi tão grave que ele correu o risco de ter o pé amputado, pois o objeto causou uma infecção no osso do calcanhar.

“Você pode imaginar ser informado de que pode perder o pé? Ele tem apenas 13 anos. Foi horrível”, completou Andrea Keen, avó de Harley.

Foi necessária uma extensa cirurgia para retirar o vape e limpar a ferida para que a infecção não se alastrasse e o pé tivesse que ser retirado. Foi ainda necessário fazer um enxerto no pé, pois o tubo do vape rasgou parte da carne.

Samantha Robinson, mãe do adolescente, disse que os médicos e enfermeiras ficaram chocados e que nunca tinham visto nada igual em anos de hospital, por isso ela resolveu divulgar o caso do filho para que as pessoas tenham consciência dos riscos de descartar cigarros eletrônicos de forma errada, jogando nas ruas.

“Eu fiquei apavorada. Eu estava com mais medo de Harley e de sua reação, vendo como ele estava com medo”, disse Samantha.