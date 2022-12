‘Viajante do tempo’ afirma que alienígenas hostis devem voltar em breve

Uma pessoa que se denomina um ‘viajante do tempo’ afirma que o Natal de 2022 pode não ser tão tranquilo como o esperado. Segundo um vídeo publicado no TikTok, a data em questão marcaria o retorno dos “alienígenas hostis que construíram as pirâmides na Terra”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o alerta em questão foi publicado pelo usuário @timevoyaging no TikTok. O perfil em questão acumula milhares de seguidores que ficam atento às publicações revelando “avisos bizarros sobre possíveis eventos futuros”.

Entre as previsões feitas pelo viajante, destacam-se novas guerras mundiais, a descoberta de ovos de dinossauros e uma nova praga a nível mundial.

Recentemente, os vídeos publicados pelo usuário voltaram a ficar em alta depois que uma publicação envolvendo o Natal de 2022 foi realizada. Segundo o registro, a data em questão marcará o início do retorno dos alienígenas ao planeta Terra.

Um Natal tranquilo?

Segundo o viajante revela em seu vídeo, que já conquistou mais de 100 mil visualizações e diversos comentários, o dia 25 de dezembro de 2022 será marcado por revelações bombásticas envolvendo a construção das pirâmides e formas de vida de fora do nosso planeta.

“Atenção! No dia 25 de dezembro de 2022 o governo norte-americano revelará que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Os extraterrestres são uma espécie hostil de alienígenas que tentam comandar a galáxia”.

“Eles construíram pirâmides em cada um dos planetas que pretendem dominar. Quando eles finalmente retornarem ao nosso planeta terá início a Primeira Guerra pela Terra”, explica.

Em pouco tempo a sessão de comentários do vídeo foi tomada por diversas interações de várias pessoas: “Eu já sabia disso, não é nenhuma novidade para mim”, comentou um seguidor.

“Definitivamente não será um Natal feliz e tranquilo”, comentou outro ao que um terceiro completou: “Cara, no Natal não! Eu quero presentes e não ter medo de uma invasão alienígena”.

Outros seguidores decidiram compartilhar um ponto de vista lógico: “As pirâmides foram construídas por pessoas daquela região que tinham conhecimentos avançados de matemática e engenharia. Eu adoraria acreditar no que você diz, mas a lógica me leva a ter outra visão”.