Pela legalização do casamento, casais gays da Índia vão à Justiça

Apesar da homossexualidade não ser vista como crime na Índia, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda não são legalizados no país.

Recentemente, alguns casais gays pediram à Suprema Corte do país que reconhecesse esse tipo de união. Segundo o portal indiano MalayMail, quatro casais fizeram o pedido.

Eles desejam que o tribunal tome uma decisão à respeito, que interprete as leis já existentes no país de forma favorável ao casamento gay.

“Não podemos fazer tantas coisas no processo de viver juntos e construir uma vida juntos”, disse um dos autores do processo, o empresário Uday Raj Anand. Ele pretende se casar com seu namorado Parth Mehrotra, editor-chefe da Juggernaut Books da Índia.

Uma decisão favorável da Suprema Corte bateria de frente com o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, que já se manifestou abertamente contra o casamento gay anteriormente.

A Índia descriminalizou a homossexualidade no final de 2018, após quase 160 anos de uma lei que tornava a identidade um crime. Apesar disso, o casamento ainda enfrenta muitos debates acalorados, considerando que o país tem muitos costumes conservadores.

O Ministério da Justiça da Índia já deu parecer desfavorável em um processo do ano passado. A decisão afirmou que o casamento está ligado a “costumes (e) rituais antigos”. Também declarou que o casamento entre pessoas do mesmo sexo “não é comparável com o conceito de unidade familiar indiana de marido, esposa e filhos”.

