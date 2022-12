Mulher impede que ex-parceiro visite a filha no Natal e explica o motivo

Há quase dois meses, uma mulher deu à luz a uma menina. Por meio do usuário u/Serious-Fan4074 no Reddit, ela contou que seu bebê foi planejado com o ex enquanto estavam juntos. Contudo, a ausência do pai após o término causou certo ressentimento.

“Recentemente tive um bebê, há 8 semanas. Ela é linda e perfeitamente saudável! Foi um bebê planejado com meu agora ex. Quando ainda estávamos juntos, decidimos que queríamos ter outro filho juntos (ambos temos crianças de relacionamentos anteriores). Tudo estava indo bem e planejado até que eu estivesse com 10 semanas de gravidez”, iniciou o relato.

Segundo o relato, o homem não estave presente durante a gestação da criança. A mulher conta que recebeu promessas do ex em relação à assistência, mas eram todas “vazias”.

“Avancei rápido para a data da minha cesariana. Eu não falava com ele há cerca de quatro meses. Mas sendo a pessoa que sou, não poderia deixar de contar a ele quando sua filha nasceria”, continuou.

Ressentimento e observação para a festividade natalina

A mulher relata ter deixado um convite aberto para seu ex visitar a criança, mas já faz mais de um mês que ele não a visita, desde que pediu para vê-la. O homem teria passado menos de cinco horas com a criança desde quando nasceu.

“Normalmente eu não daria a mínima, mas constantemente vejo postagens dele em seu Instagram divulgando o tempo com seu filho e a garota que ele conheceu quando engravidei”, desabafou.

Próximo do Natal, o ex resolveu contatar a mulher para passar o Natal com ela e sua filha, porém o pedido foi recusado. A autora do relato afirmou não se sentir confortável com a situação, haja vista o histórico do homem em relação à sua gravidez.

“Também gostaria de pontuar que ele não ajudou financeiramente ou emocionalmente em nenhum momento”, finalizou.

