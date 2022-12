Mulher arma plano para se vingar da sogra durante seu casamento

Uma noiva causou uma grande comoção na internet depois de revelar detalhes de seu plano para “frustrar” a sogra e suas cunhadas que planejaram ofuscá-la no dia do seu casamento. Segundo ela, as mulheres não tinham a menor ideia do que estava para acontecer.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela noiva no Reddit, onde ela rapidamente ganhou apoio de diversas pessoas.

Contando sua história ela revela: “Minha sogra nunca gostou de mim. Ela me odiou desde o momento em que nos conhecemos principalmente por diferenças de estilo e religião. Eu e o filho dela fomos morar juntos e acabamos tendo um filho antes do casamento, o que a fez ter certeza de que eu sou ‘uma pessoa diabólica’ enviada para acabar com a vida do filho dela”.

“Nunca tive vontade de me casar, sempre achei um desperdício de dinheiro e tempo, mas era importante para o meu marido então concordei desde que não fosse em uma igreja”, revela a mulher.

Desde que ficaram sabendo do casamento, a sogra e as três irmãs do noivo decidiram fazer parte de todo planejamento da celebração e principalmente da escolha do vestido de noiva.

“Eu não queria usar um vestido branco porque detesto me vestir com cores claras, mas prometi à minha mãe e irmão que poderia fazer isso por eles”.

A sogra tentou estragar o casamento

Segundo a mulher, na data marcada para a escolha do vestido sua sogra e cunhadas também foram até a loja e acompanharam enquanto ela escolhia o modelo.

“Eu encontrei um vestido que não odiei tanto, paguei e fui embora, mas na manhã seguinte recebi uma ligação da loja informando que minha sogra e minhas cunhadas encomendaram exatamente o mesmo vestido que eu”, conta.

Após contar sobre a ligação para seu noivo, que não acreditou na atitude da mãe, a mulher decidiu traçar um plano de ação e voltou na loja para escolher outro modelo.

“Meu marido riu e não acreditou, mas voltei à loja e comprei um novo vestido por segurança. Era roxo com detalhes em preto. Depois decidi fazer uma alteração em alguns convites e pedi para amigas e esposa de amigos que fossem ao casamento usando seus vestidos de noiva”.

“Meu marido concordou com isso e somente minha sogra e cunhadas receberam convites com instruções claras sobre ‘não usar branco’, o que claramente não seguiram”, revela a noiva.

“Quando as quatro chegaram com seus vestidos brancos elas se pareciam como qualquer outro convidado na festa, menos eu, minha mãe e a esposa do meu irmão que usávamos vestidos em tons de roxo. Foi naquele momento que meu marido percebeu que elas realmente levaram a sério a ideia de estragar o nosso casamento”.

Segundo a noiva, a sogra ainda tentou chamar sua atenção por ter trocado o vestido, mas ela foi defendida pelo marido que fez questão de chamar a atenção da mãe na frente de todos.

“Em algumas ocasiões eu ainda uso o vestido roxo só para ela se lembrar do que aconteceu”, finaliza a noiva.

Para os usuários da plataforma, ela conseguiu uma vingança perfeita: “Você não só se vingou, mais também fez o dia das outras mulheres um dia maravilhoso! Adorei!”.

“Eu definitivamente teria arrumado um vestido de noiva para usar em seu casamento se soubesse o motivo”, comentou outra pessoa.

“Faça um vídeo com fotos do dia e tenha certeza de que ele chegue até sua sogra”, sugeriu uma terceira.