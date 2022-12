Jovem se recusa a dar vestido de noiva, herdado da avó, para a noiva do primo

Uma jovem decidiu desabafar na internet depois de ser considerada “egoísta e infantil” por parte de sua família. Segundo relato, feito no Reddit, ela se recusou a entregar o vestido de noiva de sua avó, herdado por ela, para que a noiva de seu primo o use no casamento deles.

Explicando sua história, a jovem, que tem 19 anos, conta que sua avó deixou que seus familiares escolhessem algo como herança enquanto ela ainda está viva. “Eu escolhi o vestido de noiva dela, é uma peça dos anos 50 ou 60 e eu o amei desde que o vi pela primeira vez. Quero usar o vestido da minha avó no meu casamento”.

Segundo ela, as coisas começaram a dar errado quando seu primo, o qual chamou de Jake, anunciou que se casará com a noiva no final do próximo ano. “Ele me ligou, o que foi estranho já que não somos próximos, e perguntou se eu poderia dar o vestido de noiva da nossa avó para sua noiva usar no casamento. Disse a ele que a resposta provavelmente seria não”.

“A noiva dele me ligou no dia seguinte e disse que tinha planos de alterar o vestido com cortes, mudanças no corpete e até mesmo na cor da peça. Eu disse que não concordava com isso ainda mais por ela dizer que o daria para sua futura nora”, conta a mulher.

Chocada com a atitude da noiva de seu primo, ela tentou argumentar explicando como o vestido, que pertenceu a sua avó, era importante para ela. “Eu disse que não tinha chances de deixá-la ficar com o vestido, e desliguei o telefone assim que ela começou a chorar”.

A família da noiva se virou contra ela

Segundo a jovem, não demorou muito para que ela começasse a receber diversas ligações do primo a ofendendo por ter feito sua noiva chorar e acreditar que havia uma chance de ter o vestido.

“Disse a ele que poderia ter uma chance, mas que após ouvir os planos dela eu tomei minha decisão. Ele explodiu e disse que eu não deveria roubar o vestido perfeito de sua noiva. Eu disse novamente que o vestido é importante para mim”, conta.

Leia também: Pais da noiva chegam atrasados ao casamento e o irmão é considerado culpado

“Eu posso ter exagerado aqui, mas mandei uma mensagem dizendo que a noiva dele não é parte da família e que o vestido não significa nada para ela e não tem nem metade do valor que tem para mim. Liguei para minha avó e ela concordou comigo!”.

“Desde então eu venho recebendo mensagens por todos os lados! Eles e a família dela estão me ofendendo e implorando para ter o vestido apenas para economizar”, conta a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela tomou a decisão correta; “Se era o vestido perfeito então por que ela quer cortar e pintar? Eles estão apenas tentando ter um vestido de graça”.

“Não consigo imaginar como eles podem te chamar de errada nessa situação! Sua avó, seu vestido. Ame-o e o use como você bem entender”, comentou outra pessoa.