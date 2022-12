Homem se recusa a parar de espirrar perto da namorada após pedido

Um homem de 24 anos de idade usou o Reddit nesta quarta-feira (22), para contar uma discussão entre ele e a namorada. Sua parceira pediu para que ele parasse de espirrar quando estivesse perto, pois descobriu sua técnica de controlar os altos sons durante os espirros.

“Admito que tenho um espirro muito alto, surpreendente e potencialmente irritante. Por um tempo, minha namorada tolerou meus espirros. Recentemente, porém, mencionei de improviso que posso parar meus espirros à vontade (faço isso tocando o céu da boca com a língua, funciona sempre), mas só faço isso em público”, iniciou o relato, por meio do usuário u/ParticularRiver8064.

“Eu simplesmente escolho não parar de espirrar quando estou em casa, pois é muito bom para mim e o ato de pará-lo é desconfortável por alguns segundos”, continuou.

Descoberta da técnica e solicitação para evitar

Assim que descobriu a técnica utilizada por seu namorado, a jovem sempre reclama de seus espirros.

“Não espirro muito, mas já faz algumas semanas e espirrei algumas vezes. Tento avisá-la tocando em seu ombro se eu estiver por perto, mas ela não se importa tanto que eu a assuste, mas ainda odeia o barulho que não consigo controlar. E é claro que eu nunca espirro nela, sempre faço em um lenço de papel ou no meu cotovelo. Seus motivos não são por causa da higiene, de qualquer maneira”, desabafou ele.

Durante a discussão, a mulher pediu ao parceiro que parasse de espirrar enquanto estivesse por perto. Ela sentiu-se incomodada por vê-lo se controlar em frente a outras pessoas, exceto em sua presença.

“O raciocínio dela é que, se sou tão atencioso com estranhos ou colegas de trabalho, também devo ser atencioso com ela. Moramos juntos e passamos muito tempo ao lado um do outro. Não é um grande problema, mas deixei claro que toda vez que sinto um espirro chegando, não vou lutar contra ele, e ela parece ficar cada vez mais agitada toda vez que espirro”, finalizou.