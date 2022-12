“Alerta de bomba”: hospital é evacuado quando paciente chega com explosivo no ânus

Projétil da Primeira guerra retirada do ânus de paciente (Reprodução/Twitter)

Os médicos do hospital Sainte Musse, em Toulon, na França, entraram em choque quando constataram que o paciente que chegou com um objeto alojado no reto tinha na verdade um projétil de artilharia da 1ª Guerra Mundial.

A chegada do idoso de 88 anos provocou um alerta de bomba e o hospital teve que ser evacuado. O esquadrão antibomba da polícia foi acionado, pois o artefato era antigo e instável e poderia explodir a qualquer momento durante a retirada.

“Uma emergência ocorreu a partir das 21h. às 23h30 na noite de sábado, que exigia a intervenção do pessoal antibomba, a evacuação de emergências de adultos e crianças, bem como o desvio de emergências que chegavam”, afirmou um porta-voz do hospital.

Depois que os especialistas analisaram o projétil e disseram que era um item de colecionador e que dificilmente detonaria, os médicos iniciaram os procedimentos para retirar a bomba do reto do idoso, o que não foi uma tarefa fácil, pois ele tinha 20 centímetros de comprimento e 5 de largura.

“Uma maçã, uma manga ou mesmo uma lata de espuma de barbear, estamos acostumados a encontrar objetos inusitados inseridos onde não deveriam. Mas uma projétil de artilharia? Nunca!”, disse um dos médicos que atendeu o caso.

Em função da dificuldade de retirar a bomba, os médicos foram obrigados a abrir a barriga do idoso para retirá-lo, em processo cirúrgico bastante complexo, mas o paciente está bem e não corre risco de morte.

Os médicos disseram que o paciente disse que inseriu o projétil no ânus para ter prazer sexual, embora ninguém soube explicar o motivo da escolha de um objeto tão inusitado usado pela última vez pelo exército francês durante a Primeira Guerra Mundial.