A história do vídeo viral que flagrou píton atacando homem no rosto

Mais um vídeo que mostra que todo cuidado com cobras é pouco se tornou viral essa semana. As imagens mostram como uma píton, a maior cobra do mundo, ataca um homem com um bote no rosto.

Após viralizar no Instagram e ser publicada no portal Times Now News, a gravação que mostra a força da cobra que não solta sua vítima voltou a repercutir, mas foram divulgadas no ano passado.

Na época, o portal Hype, apontou que as imagens são do Vietnã. Lá, cobras grandes como as pítons são mantidas como animais de estimação.

A cobra que ataca no vídeo, salta de uma caixa que parece ser destinada para o animal. Rapidamente, a mulher que estava ao lado da vítima com um bebê tenta auxiliar e chama por ajuda.

Três pessoas são necessárias para desvencilhar o homem do animal, pois além da força, a cobra conta com dentes afiados para cravar de forma certeira nas presas, assim ela poder enrolar seu corpo ao redor delas.

Confira a seguir o momento em que o homem leva um bote de píton no rosto:

Mesmo não sendo venenosa, a píton pode deixar grandes ferimentos com sua mordida e infecções que precisam ser tratadas com cautela.

Em 2020, o caçador Mike Kimmel, capturou uma píton de mais de 5 metros e seu ninho com 22 ovos, próximo ao Parque Nacional Everglades, na Flórida. Na ocasião, ele mostrou o estrago que a cobra pode fazer com as presas e sua força.

As imagens a seguir podem sensibilizar, pois contém sangue:

