Vídeo mostra cobra caninana em estacionamento depois de pegar carona em carro

Mais um encontro com uma das cobras mais rápidas do Brasil, a caninana (Spilotes pullatus), se tornou viral nas redes sociais esta semana.

De acordo com o portal de notícias Leia Mais, clientes e funcionários do Supermercado Confiança em Botucatu, no interior de São Paulo, se depararam com uma visitante surpresa no estacionamento do estabelecimento.

A cobra foi vista deslizando em uma das vagas de idosos, mas chegou lá ao “pegar carona” no carro de um cliente que vinha da cidade de Itatinga. O proprietário viu o animal quando começou a guardar suas compras.

A cobra tentou fugir, mas foi colocada em um caixa até a chegada da Vigilância Ambiental que realizou o resgate em segurança.

É importante recordar que a caninana não é uma cobra venenosa, mas ela pode dar botes e adotar uma postura agressiva quando se sente ameaçada, inflando o pescoço, tirando o corpo do chão e movimentando sua cauda rapidamente para distrair o oponente.

Veja a seguir a caninana que movimentou a manhã desse supermercado de Botucatu:

A cobra caninana pode ser encontrada em quase todo o Brasil e chega a medir até 3 metros de comprimento. Em áreas rurais, é mais fácil ver essa cobra dividindo espaço com humanos e animais domésticos.

Zé Odair, que compartilha vídeos que registram a vida selvagem e a fauna Brasileira no TikTok, mostrou como uma caninana visitou sua casa e deixou um “presente” para trás.

“Natureza pura! Vai caninana. Olha o tamanho da criança! Está trocando de pele de novo, mas é outra essa aí, porque ela não troca de pele em uma semana duas vezes”, disse quem filma, afirmando que já era a segunda vez a pele da cobra era encontrada naquela semana.

Relembre as imagens que mostram a cobra de aproximadamente 2 metros de comprimento: