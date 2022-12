Homem recebe críticas após não controlar filhos enquanto esposa tem dor de cabeça

Um homem usou o Reddit para depositar seu relato, nesta terça-feira (20), e desabafou em relação à esposa. De acordo com ele, sua mulher estava com dor de cabeça e pediu para controlar o barulho dos enteados, mas não foi atendida. Depois de compartilhar o ocorrido, houve diversas críticas na plataforma.

“Estou com minha esposa há dois anos. Tenho dois filhos de um relacionamento anterior de cinco e oito anos. Atualmente, estamos grávidos de sete meses, casados e morando junto há cinco meses... tem sido uma adaptação para todos, principalmente para os filhos”, iniciou o relato.

“Durante nosso relacionamento, mesmo antes de morarmos juntos, eu sabia que minha esposa tinha dores de cabeça ocasionais. Ela toma analgésicos, mas diz que eles não ajudam, então geralmente passa o dia em nosso quarto e dorme”, contou.

Insatisfação no ambiente

De acordo com o relato, enquanto as crianças ficam brincando em casa, o homem trabalha de home office. Certo dia, a mulher estava sentindo dores de cabeça e pediu ao marido para que evitasse as crianças de fazer barulho.

“Estava em uma reunião quando ela mandou uma mensagem, então só olhei para uma hora depois. Ela ficou chateada, mas pelo que vejo não é a casa das crianças? Eles estão brincando, o que eu quero dizer? ‘Minha esposa está com dor de cabeça, vá ler um livro?’”, finalizou.

Críticas na web

Depois de finalizar seu relato, o homem recebeu uma enxurrada de críticas por seu posicionamento. O comentário mais votado julga sua atitude como “idiota”, além de ter pontuado o seguinte:

“‘Minha esposa está com dor de cabeça, vai ler um livro?’ Sim, isso é exatamente o que você deve dizer. Minha filha tem 3 anos, e quando eu estou com dor de cabeça eu falo para ela: ‘Querida, por favor se acalme, estou com dor de cabeça. E então ela se acalma. Portanto, seus filhos também devem ser capazes de fazer isso”, concluiu o usuário da rede. Seu comentário ultrapassa 22 mil votos.

“Sua esposa está GRÁVIDA. Ela tem uma dor de cabeça. Tenha empatia! Garanto a você que sua mulher teve MUITO mais trabalho para se adaptar do que dois filhos pequenos”, disse outro internauta. “Ela começou a morar com você, está passando por uma gravidez com todos os seus desafios físicos e mentais. Vai dar à luz, o que não é brincadeira e certamente estará em sua mente. E ela está cuidando de seus dois pequeninos e se perguntando como vai lidar com isso, além de um novo bebê.”

