‘Falei para meu marido não me comprar um presente de Natal, ele levou a sério’

Uma mulher afirma estar se sentindo magoada com a decisão do marido de não comprar um presente de Natal para ela, mesmo ela concordando com os motivos que os levaram a tomar essa decisão. Segundo relato, feito no Mumsnet, o casal optou por economizar dinheiro ao invés de trocar presentes neste ano.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história de forma anônima e explicou que tanto ela quanto o marido optaram por não trocar presentes por estarem com o orçamento apertado.

Apesar disso, ela ficou magoada ao saber que o marido comprou um presente luxuoso para si mesmo e ainda assim seguiu sem comprar qualquer item para ela.

“Eu e meu marido decidimos não comprar nada um para o outro. Temos filhos pequenos e trabalho em meio período, então nossa renda não é das melhores. Peço que não me levem a mal, há diversas coisas que eu adoraria ganhar, até mesmo coisas simples, mas nada que eu realmente precise”.

“Acontece que, semana passada, meu marido disse que comprou algo para ele e que eu não poderia ficar zangada. Eu nunca fico porque sei que se ele comprar algo, o problema será dele”, explica.

Ela ficou magoada

No entanto, ao saber da nova aquisição do marido, somado a alguns presentes para colegas de trabalho, a mulher se sentiu deixada de lado já que ele manteve sua decisão de não presenteá-la.

“Ele disse que comprou um par de fones de ouvido sem fio para praticar exercícios. Depois também contou que comprou presentes para dois de seus colegas de trabalho que o ajudaram em seu novo cargo. Eu devo ficar aborrecida por ele gastar isso com ele e com seus colegas e não pensar em nada para mim?”.

“Só para constar, mesmo assim eu comprei algo pequeno para ele, algo que sei que ele precisava. Sei que não vou receber nada em troca e isso está me incomodando um pouco”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, a situação é complicada já que eles concordaram em não se presentear.

“Acho que você deveria parar de fazer acordos sobre não trocar presentes se ainda assim você pretende comprar um presente para ele”, comentou uma pessoa.

“Concordo que ele poderia ter pensado em algo para você já que gastou bastante com os fones de ouvido, mas quando você concordou em não trocar presentes já sabia que isso poderia acontecer”, afirmou outra.

“Seja direta e diga a ele que se ele pode pagar pelos fones então você também gostaria de trocar presentes. Melhor ser direta neste caso do que se frustrar”, finalizou uma terceira.