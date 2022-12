Esposa é chamada de desumana por proibir o marido de ir ao funeral da ex-mulher

Uma mulher está sendo extremamente criticada no Reddit depois de afirmar ter proibido seu marido de comparecer ao funeral da ex-mulher dele. Segundo ela, mesmo que os dois ainda fossem próximos ele não deveria estar de luto.

Conforme conta o The Mirror, a esposa foi até um tópico do Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre a situação e acabou completamente atacada nos comentários da postagem.

De forma anônima ela relata: “Eles eram amigos na faculdade, decidiram namorada, se casaram, perceberam que não eram um bom casal e decidiram ser só amigos. Tudo isso anos antes de nos conhecermos. Desde o começo ele deixou claro que ela era uma pessoa ‘importante’ para ele”.

Apesar de saber sobre todo o relacionamento de seu marido com a ex e de entender que eles eram grandes amigos, a mulher ainda afirma que sentia “um certo desconforto por eles serem tão próximos”, chegando ao ponto de dar um ultimato ao marido que afirmou que “sempre escolheria a ex-mulher por ela ser uma das pessoas mais importantes de sua vida”.

Ela o proibiu de ir ao funeral

Mesmo com a resposta dele e toda situação envolvendo a ex do homem, o casal permaneceu junto e acabaram noivando e se casando. Ainda assim, em alguns momentos o homem saia com sua ex para almoços e momentos de diversão.

“Nas vezes em que disse estar incomodada com isso ele simplesmente falava que esse assunto já estava encerrado e que eu tive minha chance de ir embora. Outro dia, depois que eles saíram para um almoço, ela morreu enquanto andava até seu carro, foi um aneurisma. Ele passou muito tempo chorando e eu, sinceramente, fiquei aliviada”.

Em pouco tempo o homem se juntou ao atual marido de sua ex para auxiliar no planejamento do funeral, mas teve seus planos impedidos pela esposa: “Eu disse a ele que ele não podia estar falando sério sobre participar disso. Estou cansada dele estar de luto por ela e não há necessidade dele ir ao funeral dela, já que não a quero, e ninguém de sua família, no dele”.

“Nunca achei apropriado o relacionamento deles e escondi isso por anos. Agora que ela se foi, não sinto mais que devo esconder isso e posso me expressar livremente”, afirma.

Para os usuários do Reddit, ela apenas reforçou para o marido o quão pouco se importa com ele.

“Você está com ciúmes de uma mulher morta. Uma mulher morta que era amiga íntima de seu marido por anos e que você sabia antes mesmo de se relacionar com ele”, comentou uma pessoa.

“Não cabe a você decidir quando ele terminará o luto. Continue com ciúmes dela e você também vai ser promovida a ex-esposa”, comentou outra pessoa.

“Sinto muito pelo seu marido. Tanto por perder uma amiga quanto por perceber como você não se importa com ele”, finalizou uma terceira.