Ele foi chamado de egoísta por não presentear o irmão do aniversariante

Um homem foi acusado de ser “egoísta e mesquinho” por comparecer a uma festa de aniversário somente com um presente para o aniversariante. Segundo o pai da criança, o irmão mais velho do filho também esperava receber um presente.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu ir até o Reddit para contar sua história e pedir a opinião de outras pessoas sobre o caso. Em um relato anônimo, ele revelou os detalhes sobre como tudo aconteceu.

Após ser convidado para o aniversário de 8 anos do filho de um amigo, ele compareceu levando somente um presente para o aniversariante, mas foi acusado, pelo pai da criança, de não ter “consideração” com seu filho adolescente, que também esperava ser presenteado.

“Fui para o aniversário de 8 anos do filho do meu amigo e levei um presente para ele, quando cheguei meu amigo me questionou sobre onde estava o presente de seu filho mais velho, de 14 anos. Eu prontamente respondi que não tinha comprado já que não era aniversário dele”.

Ele foi expulso da festa!

Sem entender a atitude do amigo, o homem o questionou sobre o motivo de precisar presentear o adolescente sendo que não era aniversário dele.

“Eles disseram que as crianças sempre ganham presentes no aniversário um do outro para garantir que não se sintam excluídas. Depois me perguntaram se eu tinha algum dinheiro comigo ou se poderia buscar algum no caixa eletrônico e voltar antes que o filho deles percebesse”.

Leia também: ‘Falei para meu marido não me comprar um presente de Natal, ele levou a sério’

“Quando me recusei e afirmei que era uma atitude sem noção, eles me mandaram pegar o presente e ir embora pois ‘não querem um egoísta’ perto dos filhos”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu da forma correta, o que não se pode dizer dos pais: “Que maneira estranha de criar os filhos. Absolutamente ridícula a atitude deles”.

“Meus pais faziam isso quando éramos crianças, mas isso nunca foi uma exigência. Um garoto de 14 anos é capaz de entender que não receberá presentes quando não for seu aniversário”, comentou outra pessoa.