Ela teme ser deixada de lado por anunciar a gravidez no mesmo dia que a cunhada

Uma mulher está completamente magoada com a atitude de sua cunhada. Segundo ela, a esposa de seu irmão decidiu anunciar a gravidez na mesma data que ela, mesmo após saber que ela planeja o anúncio há semanas.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher afirma estar grávida de 2 meses sendo que há 1 planeja um presente especial para contar sobre a gravidez para a família na noite de Natal.

No entanto, ela teme que o anúncio da gravidez da cunhada, esposa de seu irmão, possa arruinar seus planos e deixá-la novamente de lado.

“Eu normalmente não me importaria, mas meu irmão é considerado o filho ‘de ouro’ e eu sou sempre posta em segundo plano. Então todas as conquistas dele são sempre melhores e mais importantes que a minha”.

“Pedi a minha cunhada para esperar para dar a notícia até depois do Natal, e ela concordou para que eu tivesse um momento em que a família estivesse animada por mim sem me comparar com meus irmãos”, conta a mulher.

A cunhada mudou de ideia

No entanto, a situação se complicou quando ela recebeu uma mensagem da cunhada dizendo que voltou atrás em sua decisão e que revelará a gravidez na noite de Natal.

“Estou meio chateada porque o momento de emoção que eu esperava vai ser ofuscado pela ‘criança de ouro anunciada primeiro’. Eu ia pedir para ela honrar nosso acordo, mas não sei se devo pois sinto que estou exagerando”.

“Por mais que isso me deixe magoada, já que ela sabe dos meus motivos, eu não tenho certeza sobre pedir a ela para esperar”.

Para os usuários do Reddit, os sentimentos dela devem ser levados em conta: “Seus sentimentos são válidos e são seus, não custa perguntar a ela, desde que seja gentil e respeitosa. Você também não pode esperar que ela não mude de ideia”, comentou uma pessoa.

“Antes de mais nada, avise a ela que você não estava querendo especificamente fazer o anúncio no Natal, mas sim porque queria fazer isso antes que ela para evitar ser ofuscada. Peça educadamente para ela adiar, mas esteja preparada para ouvir um não”, finalizou outra.