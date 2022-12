Avós são proibidos de ver neta após ela ter as orelhas furadas sem consentimento

Um pai ficou completamente decepcionado ao descobrir que seus pais desrespeitaram sua vontade ao furar as orelhas de sua bebê de 9 meses. Segundo relato, ele e a esposa foram surpreendidos ao ver a filha com brincos após a deixarem aos cuidados dos avós maternos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu buscar ajuda no Reddit, e decidiu contar sua história de forma anônima.

“Nós decidimos que caberia a nossa filha, que tem nove meses, decidir sobre o uso de brincos quando for mais velha. Nunca concordei com furar as orelhas de bebês quando eles não podem consentir e a história da minha noiva reforça meu ponto de vista”.

“Os pais dela furaram suas orelhas quando ela era bebê e ela sempre odiou usar brincos e não os usa até hoje”, conta o homem.

No entanto, os pais do homem não concordaram com a decisão do casal e estavam ansiosos para que a neta usasse seus primeiros brincos.

Eles furaram as orelhas da bebê sem consentimento dos pais

Sem concordar com o posicionamento do filho, os avós da criança decidiram furar as orelhas da bebê enquanto estavam encarregados de tomar conta dela.

“Eles chamaram uma das amigas da minha mãe para fazer isso. Nós ficamos chateados pois agiram pelas nossas costas e paramos de falar com eles por terem desrespeitado nossa decisão”.

“Outras pessoas da família falaram que estamos exagerando e que não podemos proibir meus pais de verem a neta por algo desse tipo, então decidimos que eles são vão vê-la quando estivermos juntos”.

“Apesar disso, continuamos recebendo críticas e estamos sendo chamados de irracionais. Até os pais da minha noiva acham que estamos exagerando, mas não queremos mudar de ideia sobre nosso posicionamento e o corpo da nossa filha”, afirma o pai.

Para as pessoas que leram o desabafo no Reddit, eles estão corretos em sua decisão: “Eu não deixaria minha filha com eles nunca mais. Minha mãe cortou a franja da minha filha e eu fiquei irritada com isso, mas o que seus pais fizeram foi outro nível”.

“Eles danificaram permanentemente as orelhas da neta para colocar joias, o que pode levar a uma infecção caso não seja feito da forma correta, o que parece que aconteceu já que foi uma amiga, e não um profissional, que realizou o procedimento”, comentou outra pessoa.