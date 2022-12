Depois de socorrer uma cachorrinha branca abandonada, Niall Harbison estava pronto para levá-la a um local seguro. De repente, ele escutou algo que o fez parar. Com histórico de diversos resgates de cães na zona rural, o homem temia ser o que imaginava. Relato extraído do portal The Dodo.

“Eu já ouvi o choro de um cachorro sendo largado cerca de 20 vezes agora”, disse Harbison ao The Dodo. “A primeira vez que você ouve, você se pergunta o que poderia ser. É de arrepiar os ossos.”

De fato, um outro pet marrom se encontrava gritando dentre as folhas. Prontamente, Harbison percebeu que o cachorro, mais tarde batizado como Thor, estava em uma situação crítica. Em seguida, conduziu o animalzinho para a segurança de seus braços.

Após resgatar cachorro, homem escuta outro barulho na floresta e percebe que não acabou (Reprodução/Instagram @niall.harbison)

“Ele estava realmente assustado”, disse Harbison.

Depois de comportá-lo, Harbison alocou Thor e a cachorrinha branca, mais tarde batizado de Lady Diana, em sua motocicleta. Assista ao vídeo do resgate documentado:

Em segurança – e em busca de nova família

Depois de resgatados, os cãezinhos finalmente tiveram seu momento de atenção veterinária e descanso garantidos.

“Depois que livramos Lady Diana de carrapatos e pulgas, ela ficou bem”, disse Harbison. “Thor fez três visitas ao veterinário e [precisou usar um cone] por uma semana para consertar sua mandíbula. Assim que a dor começou a passar, ele se recuperou muito rápido e só queria brincar.”

Atualmente, Thor e Lady Diana se encontram em lares adotivos até que estejam prontos para uma família que ofereça todo amor e suporte merecidos. Harbison se mostrou, de fato, orgulhoso pelo progresso demonstrado pelos bichinhos.

“Eles são apenas dois lindos filhotes que amam nada mais do que brincar”, disse Harbison. “Eles passam cada segundo em seus lares adotivos tentando fazer os cachorros maiores brincarem. Eles percorreram um longo caminho desde os arbustos em que foram encontrados.