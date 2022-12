Vídeo mostra sucuri enorme enrolada na perna de homem que ri de nervoso

Animais selvagens são imprevisíveis e muitos deles podem se tornar um grande perigo quando os humanos não respeitam seu espaço. Essa semana, um vídeo que mostra como uma interação entre um homem e uma sucuri, a maior cobra brasileira, poderia ter terminado mal.

Nas imagens, é possível ver como a sucuri, que também é conhecida como anaconda, deu um bote e deixou seus dentes firmes no braço de Charlles, da página de humor Charlles e Tiringa no Facebook.

Além de atacar, ela se enrola rapidamente nas pernas do homem, que ri com nervosismo ao não conseguir se desvencilhar do animal facilmente.

“Grudou mesmo. (…) Ela segurou e não solta não. E agora?”, pergunta e ri enquanto comenta que se alguém ficar nessa situação e não tiver ninguém para ajudar, é impossível se soltar da cobra.

Charlles revela que irá esperar a cobra se cansar para tentar se soltar da constrição, mas sente que o animal continua apertando.

O vídeo não mostra como o incidente termina e diz que os acontecimentos são de cinco anos atrás. Confira a seguir:

A sucuri não é uma cobra venenosa e evita o contato com humanos, por isso os acidentes não são frequentes. Elas possuem visão limitada e bom olfato, o que pode fazê-las confundir humanos com suas presas, principalmente quando eles estão na água, lugar onde tende a caçar.

“Para elas, a mão de um pescador cheirando a peixe é peixe e, por isso, elas podem atacar pessoas por engano”, escreveu o portal de jornalismo ambiental O Eco.

A captura, aproximação e manipulação inadequada do animal também é um fator importante nos acidentes. Quando isso acontece, a sucuri tenta fugir ou morde para se defender, podendo também esconder a cabeça entre as voltas do seu corpo, formando uma espécie de “nó” que só é desfeito quando já não se sente em perigo.