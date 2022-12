Pai permite que filho coma fast food durante casamento e deixa a noiva irritada

Um homem causou uma grande discussão no Reddit depois de revelar que deixou o filho, de 22 anos, pedir um delivery de fast food durante um casamento. Segundo ele, o rapaz é exigente com comida e estava se recusando a comer o jantar ofertado pelos noivos.

O relato do pai foi compartilhado pelo The Mirror depois de alcançar grandes proporções na plataforma em que foi publicado.

Sem se identificar, o homem revela que seu filho, de 22 anos, é “extremamente exigente” quando o assunto é comida. Por conta disso, ao ver o cardápio ofertado pelos noivos, ele percebeu que o jovem não conseguiria comer nada disponibilizado na festa. Para evitar uma cena, ele permitiu que o jovem pedisse uma entrega de delivery.

O grande problema foi que a entrega acabou motivando outros convidados e membros da família pedirem seus próprios pratos de fast food.

A noiva ficou inconformada!

Em seu relato, o homem conta: “Meu primo se casou com uma bela recepção. Na ocasião foi servido um buffet vasto, mas ainda assim a comida não agradava o paladar exigente do meu filho”.

“Para evitar uma cena, eu o deixei pedir uma entrega de fast food, mas a notícia acabou se espalhando entre a família e algumas pessoas pediram a ele para pedir mais comida, o que ele fez sem se preocupar”.

“Aparentemente o buffet e a família da noiva ficaram chocados com isso e não entenderam os motivos pelos quais meu filho e alguns outros convidados estavam pedindo comida via delivery. Foi uma grande festa, com comida boa, mas ele queria algo diferente e outras pessoas também”.

“Todas as pessoas que aderiram ao fast food fizeram isso porque o cheiro e o gosto era bom, eles não tiveram problemas com a comida do buffet”, finalizou o homem.

Apesar de revelar seus motivos, o pai foi duramente criticado nos comentários da publicação. “Você deveria ter dado um jeito dele não chamar tanta atenção. Ele deveria ter comido do lado de fora ou levado algo escondido, não na frente de todos”.

“Por que ele não podia esperar algumas horas para comer? A maioria dos restaurantes que servem este tipo de comida trabalham 24 horas”, criticou outra pessoa.