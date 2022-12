Mulher proibe a mãe de preparar a ceia de Natal - ‘Ela sempre estraga tudo’

Em uma tentativa de evitar um novo desastre com sua ceia de Natal, uma mulher decidiu proibir sua mãe de se aproximar da cozinha durante o preparo dos alimentos. Segundo ela, a mãe tem um longo histórico de “desastres culinários” quando o assunto é preparar a comida.

A mulher decidiu contar sua história no Mumsnet, e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

“Depois de anos de jantares desastrosos e com erros bizarros, nós paramos de fazer a ceia de Natal na casa dos meus pais e passamos a fazê-la em nossa casa. Ano passado minha mãe insistiu para irmos até lá e eu, que acabei me sentindo culpada, cedi e fui”.

Com a filha animada em passar o Natal na casa dos avós, a mulher acreditou que seria possível ter um jantar tranquilo já que sua mãe decidiu comprar com antecedência a ceia: um pernil acompanhado por molho de cranberry.

Ela está tentando se prevenir

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ainda tentou prevenir possíveis problemas envolvendo o jantar, e que por isso acabou ligando para a mãe e perguntando se ela precisava de algum auxílio com as preparações ou se precisava de alguma compra de última hora.

“Ela disse que estava sob controle, mas quando chegou o dia do Natal nós chegamos e a primeira coisa que ela me disse foi: ‘Sinto muito, esqueci de tirar o peru do congelador’. Eu fiquei furiosa! Dois dias antes eu a lembrei de fazer isso”.

Leia também: Vídeo: Mulher flagra rato escondido em sua árvore de Natal

Diante da situação inesperada, a mãe sugeriu que a filha preparasse algumas salsichas ao molho para a família comer no jantar. “Eu me recusei porque minha filha não gosta de salsichas e eu não queria comer isso no jantar de Natal”.

“Eu então me ofereci para voltar para casa e pegar o meu pernil, então minha mãe apenas perguntou que tipo de acompanhamento eu queria. Quando disse que poderia ser qualquer coisa que ela tivesse preparado ela me olhou de canto e disse: ‘Está tudo congelado, como não temos peru eu achei que você não ia querer as outras coisas’”.

Revoltada, a filha agora espera poder passar um Natal tranquilo, e sem problemas culinários, em sua casa. “Decidi me responsabilizar por toda comida da ceia deste ano, não quero ver minha filha desapontada novamente”, finaliza.