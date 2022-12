Mãe presenteia filha com um ‘calendário do advento peculiar’ e recebe elogios

Uma mulher está se divertindo ao abrir as pequenas caixas do seu Calendário do Advento deste ano. Segundo relato de Rose Honey Morgan, sua mãe fez questão de preparar um calendário com a temática de “investigação criminal” para fazê-la se sentir como uma detetive.

Os calendários do advento estão cada vez mais se tornando populares. Com temáticas variadas, esta tradição, que teve origem na Alemanha, está cada vez mais se espalhando mundo a fora.

Segundo o The Mirror, a britânica Rose Honey Morgan, de 32 anos, foi surpreendida ao receber de sua mãe um calendário com uma temática um tanto quanto peculiar.

Feito pela mulher, que tem 54 anos, a peça tem o tema de “Investigação criminal” e é uma casa de bonecas cuidadosamente montada para entregar uma pista de uma cena de crime a cada dia, dando a filha a oportunidade de solucionar o mistério.

“Fiquei maravilhada! Todo ano ela vasculha a internet e as lojas em busca de presentes únicos e este foi sem dúvidas o melhor”.

Fabricação própria

Cansada de ver a filha abrindo sempre os mesmos calendários do advento, geralmente com temas relacionados a beleza, Heather decidiu inovar.

“Ela queria tornar a brincadeira algo mais interessante, então usou uma antiga casa de bonecas para montar a brincadeira”, conta Rose.

Com isso, ela agora passou a compartilhar detalhes da “investigação” em seu Instagram, onde diversos seguidores já estão envolvidos, e curiosos, para saber o final da historia.

“Abrir o calendário está sendo um misto de emoção e pavor! Muitas vezes preciso pausar as filmagens para me recompor porque acabei caindo na risada com alguma nova, e inusitada, pista”.

“Eu adoro assistir séries e documentários de mistérios não resolvidos e sempre me achei uma ótima detetive, mas estava completamente errada! Atualmente estou confiando nos meus seguidores para solucionar o mistério”, conta a mulher.