Homem se depara com surpresa inusitada pendurada em seu varal (TERISE HUNGERFORD/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Em uma manhã habitual em Queensland, na Austrália, um homem passeava pelo seu quintal. O cenário “habitual” mudou quando ele se deparou com uma surpresa pendurada no topo de seu varal no lado de fora. Relato extraído do portal The Dodo.

Em seguida, o homem notou quem estava lá: um coala que havia subido no varal como se estivesse em uma árvore. Depois de o animal ser identificado, o homem contatou uma reabilitadora de vida selvagem local, Terise Hungerford.

“[O morador] me telefonou e disse que tinha um coala sentado em seu varal”, disse Hungerford ao The Dodo. “Eu ri na época… isso é algo que você não ouve todos os dias.”

Ao chegar no local, Terise Hungerford avaliou o cenário e, com a ajuda de um assistente, o baixou delicadamente em uma transportadora e o levou para um especialista checar.

“Manter o coala calmo e reduzir qualquer estresse era minha principal preocupação”, disse Hungerford. “Embora o coala não parecesse doente ou ferido, eu não sou um especialista em coalas, então levei-o diretamente a um veterinário para ser avaliado.”

De volta ao verdadeiro lar

Assim que o coala ficou pronto para retornar à natureza, Hungerford passou a buscar por um local adequado de soltura. Batizado de Tilly por ela, o animalzinho finalmente se alocou a uma verdadeira árvore – e não em um varal novamente.

Hungerford se emocionou ao comtemplar Tilly escalar novamente e sentiu que a reação do animal soava como agradecimento.

“Tilly entendeu a tarefa e empurrou a porta da transportadora antes que ela pudesse ser totalmente aberta”, disse Hungerford. “Tilly subiu correndo na árvore, mas parou para agradecer antes de avançar para o dossel.”

“[Os coalas estão] no caminho da extinção devido à perda de habitat devido ao desmatamento, urbanização, seca, incêndios e doenças.” finalizou Hungerford. “Eles merecem respeito.”