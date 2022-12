Grávida decide trancar a geladeira para evitar que o marido pegue sua comida

Uma mulher grávida precisou tomar medidas extremas para proteger seus lanches dos “ataques” de seu marido. Cansada de ver o homem comer suas iguarias, ela decidiu comprar uma nova geladeira com direito a um cadeado.

Conforme publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que chegou até mesmo a conversar com o marido sobre a situação, mas ele justificou seus atos dizendo que ela poderia simplesmente comprar mais.

“Estou grávida de 10 semanas do meu primeiro filho e meus maiores problemas são: fadiga, desejos e fome. Não importa o que eu faça, eu sempre tenho fome! Como o dia todo e ainda assim emagreci quase 3 quilos”.

“O problema é que nem sempre consigo comer as coisas que tenho desejo, então costumo parar no mercado quando volto do trabalho e compro alguns dos meus lanches favoritos para deixar em casa. Pizzas, conservas, laranja, uva, melancia, pipoca, sopa, queijo ralado e coisas deste tipo”, explica.

“No entanto, sempre que vou até a geladeira para pegar um lanche eu acabado descobrindo que todos eles acabaram, e que isso foi obra do meu marido. Já disse a ele para não comer minha comida, mas ele diz que não é nada demais, só que isso envolve eu parando mais vezes em lojas e gastando mais dinheiro”.

Ela decidiu tomar uma atitude extrema

Em seu relato a mulher revela que decidiu optar por tomar uma atitude extrema depois que o marido decidiu “assaltar novamente” seus lanches. A vítima da vez foi um pote de sorvete napolitano.

“Comprei meu sorvete favorito e deixei no freezer enquanto eu tirava uma soneca, quando acordei e fui pegar descobri que meu marido comeu toda a parte de morango e deixou somente chocolate e baunilha pra mim!”.

“Eu fiquei irritada e comecei a gritar com ele que me disse não ser razoável da minha parte esperar que ele não comesse a comida que tem em nossa casa. Ele disse que se eu fazia questão do sorvete era só ir ao mercado comprar mais. Na mesma hora eu subi para meu quarto, abri o computador e comprei uma nova geladeira com cadeados”.

“Como mantemos nossas contas separadas ele só descobriu quando a geladeira nova chegou, e ao me questionar o porque dos cadeados eu disse que era para evitar que ele comesse meus lanches por causa dos meus desejos. Ele disse que não posso controlar o que ele come, e eu disse que ele pode comer qualquer coisa que esteja nos armários e na outra geladeira, mas que o que está nesta é meu”.

No entanto, apesar de resolver este pequeno “problema” ela agora precisa lidar com o marido que ficou completamente irritado com sua atitude.

Para os usuários do Reddit, o marido deveria ser mais compreensivo com os desejos e com a situação da esposa: “Você tem todo direito de se enfurecer com isso já que ele não está respeitando você. O que me incomoda é ele comer sua comida e te fazer comprar mais, ele mesmo deveria repor o que pegou”.

“Parece que foi ele quem transformou a situação toda em uma guerra. Ele carece de empatia. Comer a comida de uma mulher grávida é algo bizarro”, finalizou outra pessoa.