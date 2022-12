Ele foi criticado por pedir que os convidados levem pratos para a festa de Natal

Um homem foi chamado de egoísta depois de propor uma festa de Natal colaborativa para seus convidados. Segundo ele, se cada um levasse um prato para a comemoração todos acabariam economizando dinheiro com a data festiva.

Publicando no Reddit, o homem conta que a festa de Natal feita por ele e sua esposa já se tornou tradicional entre amigos e familiares. No entanto, como eles sempre fornecem toda a comida par o evento os dois acabam tendo um gasto acima do esperado para a época.

Conforme o The Mirror, o homem conta que sua situação financeira não está das melhores neste ano e que, por este motivo, está precisando economizar. Pensando nisso, ele sugeriu uma comemoração colaborativa, com cada convidado levando um prato.

“Todos os anos realizamos uma festa de Natal que contempla entre 20 e 25 pessoas, é uma mistura de amigos e familiares. Normalmente nós preparamos toda a comida e acabamos gastando um valor a mais no nosso orçamento, mas estamos apertados e acabamos sugerindo algumas mudanças para a festa deste ano”.

Os convidados não apoiaram a decisão do casal

Com a decisão tomada, o homem e sua esposa decidiram comunicar seus convidados sobre as novas regras da festa.

“Nos convites nós acrescentamos que cada um deveria trazer um prato e listamos algumas sugestões. Caso optem por não trazer um prato, eles podem nos enviar um valor simbólico por pessoa para ajudar nos custos com comidas e bebidas”.

“Apesar disso, ao menos seis pessoas, amigos nossos, não concordaram com a regra e disseram que era egoísta de nossa parte agir desta forma. Queria saber se realmente agimos errado ao pedir a colaboração de todos”, finaliza.

Leia também: Vídeo: Mulher flagra rato escondido em sua árvore de Natal

Para os usuários da plataforma, ele tem a possibilidade de impor uma regra assim como as pessoas tem a opção de não segui-la.

“Eu não teria pedido o dinheiro pois torna uma reunião divertida em um evento pago. Você poderia apenas ter pedido um prato para cada um e seria o bastante”, comentou uma pessoa.

“Você foi claro desde o princípio com os requisitos e os motivos que levaram a isso. Portanto, desde que você não fique chateado com a recusa de algumas pessoas, está tudo ok com sua solicitação”, finalizou outra.