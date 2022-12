Ele a chamou de ‘carente’ por esperar uma carona para casa após um encontro

Uma mulher ficou completamente indignada quando seu acompanhante decidiu deixá-la em um ponto de ônibus após o primeiro encontro do casal. Segundo ela, o homem ainda a acusou de ser “extremamente carente” por esperar “uma carona segura para casa”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de um relato no Reddit. Em seu texto ela também compartilhou imagens das mensagens de texto trocadas com o parceiro após o encontro desastroso.

Em sua história, a mulher explica que ficou espantada quando o homem a “largou sozinha em um ponto de ônibus escuro” após o encontro do casal, ao invés de se oferecer para levá-la até sua casa de carro.

Diante desta atitude, ela decidiu encerrar os encontros com ele e sinalizou a incompatibilidade do casal em um famoso aplicativo de relacionamentos, o que prontamente chocou o homem provocando uma explosão de mensagens.

“Ele inicialmente tentou se desculpar dizendo que seu colega de quarto teve um problema médico e que ele precisava socorrê-lo, mas acrescentou uma mensagem dizendo que não sabia que eu ‘era carente para caramba’”.

Ela ficou completamente indignada

Sem ação diante da resposta do homem, a mulher ainda tentou ser compreensiva com a situação, ainda mais envolvendo uma possível emergência médica.

“Disse a ele que sentia muito por seu colega de apartamento e que esperava que ele estivesse bem, mas que para mim a carona era algo básico já que ele estaria garantindo a segurança da pessoa com quem ele se encontrou. Não é uma questão de carência principalmente quanto está tarde da noite e com condições climáticas complicadas como chuva forte”.

Apesar de explicar seus pontos e acreditar ter razão em seus argumentos, a mulher foi novamente surpreendida com a resposta do rapaz: “Ele disse: ‘Vou deixar você se acalmar e diminuir o nível de drama antes de conversarmos novamente. Sinto muito que você tenha altas expectativas. Vamos nos encontrar para conversar sobre isso’”.

Leia também: ‘Minha prima quer alguns dos meus brinquedos para sua filha, me recuso a dar’

Para alguns usuários do Reddit, ela já sabe exatamente o que fazer: “Bloqueie esse cara e nunca mais fale com ele. Ele não tem o menor respeito por você”.

“Ele é totalmente desprovido de respeito. Para piorar, ele ainda está te culpando pelo comportamento idiota e mesquinho dele para se esquivar da responsabilidade”, comentou outra pessoa.