Cachorro é banido de jogo de futebol de crianças após ser considerado ‘melhor defensor’ que o time em campo

Uma adolescente de 16 anos usou o Reddit, nesta terça-feira (13), para compartilhar uma história hilária de seu cãozinho. Embora a situação tenha tirado bons risos seu e do pai, internautas criticaram o ocorrido.

“Tenho um cachorro de dois anos que adora correr atrás de tudo. Meu irmãozinho (8) tinha um jogo de futebol e eu queria levar meu cão para passear no parque. Soltei a coleira para amarrar meus sapatos e ele correu para o campo, roubou a bola e correu pelo campo tão orgulhoso de si mesmo com um grupo de crianças de 8 anos atrás dele”, iniciou o relato por meio do usuário u/aitadogdefense.

“Eu conheço meu pai (ele treina o time dos meus irmãos) ou eu deveria ter feito algo, mas foi hilário. Não conseguíamos parar de rir”, continuou.

Proibição em campo

Segundo a adolescente, o cão foi banido do jogo de futebol após muitas piadas sobre ele ter uma defesa melhor que todo o time. Sua mãe ficou brava pela ocasião ter “estragado” a partida.

“Era um jogo de futebol de seis a oito anos. Foi de longe a parte mais divertida da partida. Alguns pais deram a ele algumas de suas batatas fritas. De qualquer forma, minha mãe insiste que meu pai e eu estávamos errados. Fomos os idiotas por não fazer nada sobre meu cachorro ter uma defesa melhor do que o resto do time?”, finalizou com a pergunta.

Críticas nas redes

Os usuários não se deixaram levar pelo fato de a história ser hilária e teceram críticas à situação. Um deles disse:

“Por que você largaria a coleira? O objetivo de colocar um cachorro na coleira é que você o está segurando”, escreveu.

“Controle seu cão, senão ele vai machucar alguém ou ter sérios problemas. Não importa o quão bonito você acha que é”, complementou outro usuário.

