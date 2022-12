Pior Homem-Aranha do mundo: animador cai de trem em movimento no litoral de SP e viraliza

'Homem-Aranha' sofre acidente no trabalho (Reprodução/Twitter)

Um animador vestido de Homem-Aranha sofreu um acidente em seu primeiro dia de trabalho no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele se pendurou na lateral da carreta de um trenzinho e caiu do veículo em movimento. O caso aconteceu na última sexta-feira (16) e viralizou nas redes sociais.

O homem não viu quando o trenzinho se aproximou de um poste e acabou atingido por ele. Ele bateu a cabeça e caiu no chão.

Assista ao vídeo do momento exato do acidente:

AO FAZER PERFORMANCE, 'HOMEM-ARANHA' BATE EM POSTE E CAI DE 'TRENZINHO DA ALEGRIA' NO 1º DIA DE TRABALHO

Estado de saúde e orientações de segurança

O “Homem-Aranha” foi levado a um hospital, mas felizmente não teve ferimentos e já está trabalhando novamente, segundo apurou o “UOL”.

Ao portal de notícias, a esposa do dono da empresa Trenzinho Vermelho disse que o animador entrou em contato pedindo uma oportunidade e afirmou já ter trabalho em uma carreta semelhante em outra cidade litorânea.

A empresa afirmou que não orientou o rapaz a se pendurar na lateral da carreta. Disse ainda que, após o episódio, reviu seu treinamento e conversou com os animadores para evitar acidentes.

E por falar em vídeo...

Um outro vídeo - desta vez de um “quase acidente” - também viralizou nas redes sociais. Uma motorista estacionou seu carro em frente a uma loja no Pará, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Imagens mostram o momento em que um funcionário do comércio percebe a falha e corre para impedir uma tragédia.

O caso ocorreu no último dia 13, no Pará, mas as imagens foram divulgadas mais recentemente e viralizaram.

A mulher parou o veículo, desceu distraída e deixou a porta do motorista aberta. O carro, então, começou a descer a calçada sozinho, em direção à rua.

A sorte foi que o funcionário observou a cena e saiu correndo para puxar o freio de mão e impedir que o carro atingisse outros que passavam pelo local.

Assista aqui:

O cara viu pelo espelho que o carro estava descendo sem o freio de mão e conseguiu evitar o pior.



Inacreditável o reflexo desse bicho!pic.twitter.com/9AV1vLC1fz — TANTO (@tantotupiassu) December 14, 2022

