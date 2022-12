Pais da noiva chegam atrasados ao casamento e o irmão é considerado culpado

Atrasos em casamentos são comuns e normalmente é esperado que a noiva leve alguns momentos a mais para fazer sua grande entrada. No entanto quando falamos sobre os pais da noiva e do noivo, atrasos raramente são perdoados.

Recentemente um homem foi duramente criticado depois que seus pais chegaram atrasados para o casamento de sua irmã. Apesar de saberem do casamento da filha, o irmã da noiva afirma que seus pais não “se importaram em se arrumar mais cedo”.

A história foi contada de forma anônima no Reddit e rapidamente chamou atenção dos usuários da plataforma. Em uma publicação feita pelo The Mirror é possível acompanhar o relato.

Segundo o homem, os pais estavam cientes do horário do casamento e ainda assim deixaram para se arrumar faltando pouco tempo para a celebração. Aparentemente este é um comportamento comum quando se trata do casal, o que não deixou o filho, e até mesmo a filha, surpresos.

“Eu realmente detesto atrasos! Acho desrespeitoso ainda mais quando é algo marcado com tanta antecedência. Minha irmã se casou às 14:30h, e meus pais moram a meia hora da igreja. Eles começaram a se arrumar depois do meio-dia! Eles são adultos e eu já estou cansado de lidar com isso”.

Ele foi criticado pelo atraso dos pais

Cansado da atitude dos pais e irritado com a possibilidade de chegar atrasado ao casamento de sua irmã, o homem decidiu sair sozinho e deixou os pais se arrumando em casa.

“Cheguei e fui até minha irmã. Ela me perguntou se tive algum problema com nossos pais e eu disse que acabei indo sozinho”.

“Ela então me cobrou de ser responsável por levá-los até o casamento a tempo. Ninguém me pediu para fazer isso e pra começar todos sabiam que eu também não queria ficar na casa deles justamente por saber dos atrasos!”, afirma o homem.

Os pais da noiva chegaram ao local com 30 minutos de atraso, o que fez com que a celebração fosse interrompida para sua entrada e, prontamente, todos criticaram o irmão da noiva pela situação incômoda.

Leia também: Noiva se recusa a convidar os pais para seu casamento e afirma ter bons motivos

“Todos estão com raiva de mim por não ter levado meus pais a tempo e minha mãe está afirmando que eu não avisei a eles para se prepararem a tempo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não tinha essa responsabilidade: “Se eles precisam de lembretes para se prepararem no dia do casamento da filha, então precisam de um cuidador de idosos, não do filho”.

“Eles são adultos e vivem sozinhos, então possuem telefones ou despertadores. Seus pais são responsáveis pelas atitudes e atrasos deles, não você”, comentou outra pessoa.