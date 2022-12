‘Minha prima quer alguns dos meus brinquedos para sua filha, me recuso a dar’

Uma mulher está completamente revoltada com a atitude de sua prima que está exigindo que ela lhe dê cinco de seus brinquedos colecionáveis por “já ter brinquedos de mais”.

Irritada com a situação, a mulher decidiu contar sua história no Reddit e teve o relato, que viralizou em pouco tempo, compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, a jovem, de 24 anos, conta que tem uma prima de 21 anos que é mãe de uma menina de 7. “Ela sempre foi egoísta e pensa que ela e sua família são a família mais perfeita do mundo e que merecem tudo”.

“Eu sou colecionadora de Squishmallows, uns bichinhos de pelúcia que se tornaram populares entre as crianças, então tenho muitos exemplares em minha casa. Nesta semana minha família fez sua reunião de Natal aqui e minha prima e a filha vieram”.

“Não demorou muito para filha dela ver minha coleção, mesmo estando dentro do meu quarto, e se encantar pelos bichinhos. A primeira coisa que ela me pediu foi para ver os brinquedos e ficou olhando para eles como se fosse ‘louca’ ou algo do tipo”.

A família a está forçando a dar alguns dos brinquedos

Continuando seu relato, a mulher explica que durante todo o evento a filha de sua prima seguiu olhando para os brinquedos e que, ao ir embora, teve uma crise de choro.

“Ela estava chorando e falando algo para minha prima. Depois minha prima veio até mim e disse que eu tenho tantos Squishmallows enquanto a filha dela não tem nenhum e acrescentou ‘Você pode dar uns cinco para ela’”.

“Na mesma hora eu me recusei e disse que estou trabalhando nesta coleção há algum tempo e não pretendo doá-la. Ela riu da minha cara e foi embora, desde então estou sendo bombardeada de ligações da família me acusando de ser egoísta e exigindo que eu dê alguns dos bichinhos para ela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a mulher deve se manter firme em sua decisão. “Você deveria ter dito para a filha da sua prima que se a mãe dela a amasse o bastante compraria uma coleção igual para ela, e depois deveria piscar para sua prima como quem não quer nada”, afirmou uma pessoa.

“Tranque seus brinquedos em uma vitrine para evitar possíveis furtos. Você está certa em sua decisão e adultos também podem gostar de bichinhos de pelúcia”, finalizou outra.