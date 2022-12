Mãe afirma estar ‘desconfortável’ com presentes enviados por sua sogra

Uma mãe afirma estar preocupada com os presentes enviados por sua sogra para seu filho recém-nascido. Segundo ela, as “tendências manipuladoras” da mãe de seu marido estão ficando claras por meio dos itens entregues.

Conforme conta o The Mirror, a mãe decidiu compartilhar sua história no Mumsnet depois de ficar incomodada com as atitudes da sogra. Apesar de terem uma relação “próxima e agradável”, ela sempre soube que a mulher tem um histórico repleto de episódios com comportamentos “manipuladores e controladores”.

“Sempre que minha sogra vem nos visitar ela traz presentes como fraldas, lenços e produtos de higiene pessoal para meu filho de quatro meses. Nós nunca pedimos ajuda com isso e ela sempre erra o tamanho e a marca. Ao invés de algo neutro, ela traz lenços extremamente perfumados, por exemplo”, conta.

“Nós geralmente aceitamos e agradecemos quando podemos usar o presente em algum momento futuro, mas já aconteceu de precisarmos recusar pois as marcas compradas por ela causam pequenas alergias de pele no nosso bebê”.

Ela está cansada da situação

Incomodada com a situação, a mulher acabou perdendo a linha e respondendo a sogra de forma direta, o que pode ter causado algumas tensões na família.

“Eu acho que fui muito direta da última vez que ela veio. Pedi a ela para não comprar mais estes itens para o nosso filho já que ela não sabe quais marcas e tamanho comprar. Disse que isso é um desperdício e que nós temos condições de bancar os itens de necessidade básica do nosso filho”, conta a mãe.

Passando por um momento de privação do sono, a mãe teme que sua “reação exagerada” seja fruto da falta de descanso, mas as coisas mudaram de cenário quando o marido concordou com suas preocupações.

Leia também: Mulher afirma que os assobios do vizinho à estão levando a loucura

No entanto, após questionar os usuários do fórum, os dois podem acabar mudando de ideia: “Não é grande coisa pensando nos dramas que sua sogra poderia causar. Apenas aceite os presentes e doe a um ponto de coleta. Na pior das hipóteses, caso realmente não seja algo utilizável, jogue no lixo. Provavelmente sua sogra apenas está querendo ajudar”.

“O histórico da sua sogra já te leva a um julgamento prévio das atitudes dela. Isso é compreensível, mas é preciso avaliar se seus sentimentos são relacionados ao presente ou a figura da mãe do seu marido”, comentou outra pessoa.

“Está dentro do esperado, mas sua exaustão pode baixar seu nível de tolerância significativamente. Duvido que vale a briga, quando você conseguir estabelecer uma nova rotina, vai ver isso com clareza”, finalizou uma terceira.