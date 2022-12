Garçonete é acusada de estragar anúncio de gravidez após errar um pedido

Uma garçonete foi acusada de destruir um anúncio de gravidez após se confundir ao entregar as contas para um grande grupo de clientes. Segundo relato dela, em momento algum ela associou o pedido de um drink sem álcool com uma possível gestação.

Conforme conta o The Mirror, Brooke Steinschifter, do Reino Unido, decidiu relatar sua história por meio de uma publicação feita no TikTok. Em um vídeo curto e direto ela explica que a situação em si não foi sua culpa, já que o erro em questão poderia ter passado desapercebido.

Segundo relato, ela estava servindo uma mesa com cerca de 17 pessoas que aparentemente eram “animadas, receptivas e legais”. Apesar de receber alguns pedidos de drinks alcóolicos, ela não estranhou quando algumas mulher optaram por bebidas sem álcool, afinal, poderiam tanto não consumir este tipo de bebida como serem as motoristas da rodada.

Explicando um pouco melhor, as mulheres pediram a ela que ninguém soubesse sobre os drinks sem álcool, o pedido em si foi feito acompanhado de diversas ‘piscadas e sinalizações’ que a levaram a acreditar que alguém do grupo estava grávida.

Ela cometeu um deslize

Com o decorrer da noite, o fluxo de pedidos da mesa foi aumentando e alguns passaram a dividir garrafas de vinho, tornando a divisão das contas mais complexa.

“Quando estava dividindo as bebidas eu acabei acidentalmente colocando uma bebida sem álcool na conta errada, e a pessoa que pegou a conta logo percebeu isso e apontou que o drink não era dela. Foi neste momento que percebi o erro”.

“Na mesma hora eu acabei assumindo o erro e afirmando que digitei errado o nome da bebida, depois não dei muita importância para isso até que minha gerente me abordou”, explica.

Segundo Brooke, algumas pessoas começaram a agir de forma “intrometida” e a questionar quem estava tomando drinks sem álcool para descobrir o motivo. Irritadas, as clientes reclamaram com a gerente a culparam de ter “destruído completamente o anúncio da gravidez”.

“A mulher afirmou que todos agora sabiam da gestação por eu ter agido de forma antiprofissional ao entregar as contas”.

Para alguns de seus seguidores no TikTok, as pessoas agiram de forma exagerada: “Não foi sua culpa, elas foram beber com os amigos porque queriam, então devem assumir o risco de ter uma gravidez revelada”.

“Eu a teria parabenizado pela gravidez depois do showzinho que ela fez. As pessoas ficam procurando alguém para reclamar ou culpar como forma de descontar suas próprias frustrações. Sinto muito por isso”, comentou outra pessoa.

“Já trabalhei como garçonete e você não está errada. Não é fácil acompanhar e categorizar bebidas para grupos grandes. É fácil misturar na hora de separar as contas”, afirmou uma terceira.