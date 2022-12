Coleção ‘inesperada’ de mulher faz namorado se sentir incomodado

Um homem decidiu desabafar depois de descobrir sobre uma coleção inusitada feita por sua namorada. Segundo relato feito no Reddit, ele descobriu que a companheira possui mais de 50 moletons que originalmente pertenciam a outros homens.

Conforme o The Mirror, o jovem de 19 anos decidiu contar sua história por meio de um desabafo em um tópico do Reddit, onde também pediu por ajuda.

“Descobri que minha namorada tem uma coleção com mais de 50 moletons de outros homens. Nós dois temos 19 anos e namoramos há 4 meses. Ela é uma pessoa gentil, incrível e linda, além de ter uma personalidade que eu admiro muito”.

“Nós morávamos há 5 horas de distância e eu acabei me mudando para a cidade dela recentemente. Estou hospedado na casa dela pela primeira vez e tudo ia bem até que ela me pediu para guardar minhas roupas em seu armário”, conta o jovem.

“É um espaço grande e confuso então enquanto procurava minhas roupas eu encontrei uma seção com mais de 50 moletons masculinos. Estavam meio escondidos e separados das demais roupas o que me chamou atenção”.

Ele se espantou ao descobrir a verdade

Preocupado com a descoberta, o jovem conta que na mesma hora procurou a namorada para tentar entender sobre os moletons recém-descobertos.

“Ela disse que no último verão ela e a amiga fizeram uma aposta sobre quem conseguiria mais moletons masculinos, apenas por diversão. Ela disse que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com os donos originais e que estava disposta a se livrar de todos eles caso isso me incomodasse”.

“Não consigo parar de pensar no que realmente aconteceu para ela ter estes moletons porque em momento algum ela comentou sobre essa aposta nos meses que estamos juntos. Dar uma peça de roupa minha para alguém parece ser algo especial. Não sei se são minhas inseguranças ou o que está acontecendo”, conta o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele deve relevar: “Vocês são jovens e eu concordo quando um amigo seu diz para você deixar isso de lado”, comentou uma pessoa.

“Jogos como este são coisa de adolescentes e vocês são adolescentes iniciando a vida adulta. Ela parece ter amadurecido e vocês estão felizes juntos, então se livrem das peças e ignorem”, comentou outra.

“Parece algo imaturo e inofensivo que adolescentes normalmente fazem. Ela foi sincera ao te dizer do que se trata e não tem laços com as peças já que se ofereceu para doá-los”, finalizou uma terceira.