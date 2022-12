Após a tatuagem de Richarlison virar meme, veja outras artes que marcaram 2022

A tatuagem está sendo feita pelas mãos do tatuador Dom, amigo do jogador da Seleção Brasileira. (Reprodução / Instagram @dom.tattoo)

Tatuagens são uma conhecida forma de eternizar momentos e acontecimentos na pele. Seja a admiração por uma pessoa, uma conquista ou até mesmo uma perda, as “tatuagens memoriais” ou “tatuagens em homenagem” são cada vez mais comuns. Ao longo de 2022 algumas celebridades fizeram questão de eternizar momentos em suas peles e rapidamente se tornaram notícia.

Em matéria publicada pelo portal Extra, algumas das tatuagens mais comentadas de 2022 foram compartilhadas e voltaram a gerar comoção na internet. Confira:

‘Coisa de fã'

Recentemente uma tatuagem feita pelo jogador da Seleção Brasileira, Richarlison, foi alvo de críticas e chegou a virar meme na internet. O craque, que tinha planos de eternizar a taça do hexa caso o Brasil conquistasse a Copa do Mundo, decidiu fazer uma homenagem à seleção e ao futebol.

Para isso, Richarlison fechou as costas com uma arte contendo seu próprio rosto cercado pelo retrato de Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr, além de um autógrafo do rei Pelé.

O próprio jogador também foi eternizado na pele de algumas pessoas, como sua prima e um outro fã do esporte, que decidiram tatuar o gol feito por ele na partida contra a Sérvia. As tatuagens foram prontamente compartilhadas pelo craque em suas redes sociais.

Já a modelo Suzy Cortez, fã do jogador argentino Lionel Messi, decidiu ampliar a quantidade de tatuagens em homenagem ao jogador. Após tatuar o rosto do atacante em sua virilha ela decidiu fazer outra homenagem ao jogador, desta vez por meio de uma tatuagem íntima.

Quem também viralizou ao mostrar sua tatuagem de fã foi a mãe da cantora Lexa, que eternizou na pele o autógrafo do ator Rupert Grint, o eterno Rony Weasley dos filmes “Harry Potter”.

Amor eternizado

Enquanto algumas pessoas tatuam na pele o amor por seus ídolos, outras decidem eternizar momentos de amor e carinho com seus companheiros e familiares.

Um dos famosos que aderiu a este tipo de tatuagem foi Antônio Fagundes, que fez sua primeira, e única, tatuagem aos 73 anos. Junto de sua esposa, Alexandra Martins, o casal tatuou um pequeno desenho em referência a obra Hamlet, de William Shakespeare.

Quem também eternizou um romance na pele foi o funkeiro MC Guimê, que tatuou um retrato da cantora Lexa vestida de noiva. Infelizmente, o relacionamento dos dois terminou em outubro desde ano, apenas 8 meses depois da homenagem feita por ele.

Já o cantor Leo Santana decidiu registrar o amor por sua filha, Liz, de um ano. O desenho escolhido foi um retrato de sua mão segurando a mão da pequena.