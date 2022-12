Vídeo mostra jovens dançando diante de caixão como forma de despedida

Essa não foi a primeira vez e, possivelmente, não será a última em que pessoas encontram formas inusitadas para se despedir de alguém querido, não é mesmo? E, para quem está curioso, o registro da vez mostra a maneira como um grupo de jovens resolveu prestar sua homenagem.

Com mais de 150 mil visualizações desde que foi publicada no Twitter, a gravação flagra o momento em que jovens dançam diante de um caixão que aparentemente se encontra colocado na rua.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato ocorreu, mas o registro por si só demonstra todo o acontecido. Quer ver a gravação que repercutiu? Confira logo após o destaque. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

Médicos encontram objeto inusitado e com quase 1 metro em estômago de adolescente

Após sentir fortes dores no estômago e náuseas, um adolescente de 15 anos, cuja identidade foi preservada, da cidade de Diyarbakir, na Turquia, precisou ser levado às pressas para a sala de urgências.

Médicos encontram objeto inusitado e com quase 1 metro em estômago de adolescente Foto ilustrativa - Freepik - @antoniogravante

Transportado por uma ambulância para o Hospital da Universidade de Firat, em Elazig, em um trajeto de quase três horas do local onde mora, o menor foi submetido a diversos exames, dentre eles um de raio-x, que revelou o que seu corpo continha: um cabo USB, de aproximadamente 1 metro.

A ação adotada pelos médicos

Surpresos com o diagnóstico, para extrair o cabo do estômago do adolescente, os profissionais solicitaram a ajuda de Yasar Dogan, que é chefe do departamento de…