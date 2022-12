Após sentir fortes dores no estômago e náuseas, um adolescente de 15 anos, cuja identidade foi preservada, da cidade de Diyarbakir, na Turquia, precisou ser levado às pressas para a sala de urgências.

Transportado por uma ambulância para o Hospital da Universidade de Firat, em Elazig, em um trajeto de quase três horas do local onde mora, o menor foi submetido a diversos exames, dentre eles um de raio-x, que revelou o que seu corpo continha: um cabo USB, de aproximadamente 1 metro . Veja a imagem a continuação.

Médicos encontram objeto inusitado e com quase 1 metro em estômago de adolescente Reprodução - @prof.dr.yasardogan

A ação adotada pelos médicos

Surpresos com o diagnóstico, para extrair o cabo do estômago do adolescente, os profissionais solicitaram a ajuda de Yasar Dogan, que é chefe do departamento de gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica da universidade em questão e que realizou uma endoscopia de emergência.

“Obviamente, tivemos dificuldade em remover o fio, pois uma extremidade já havia passado para o intestino delgado”, contou Yasar em entrevista.

Além do cabo USB que fazia parte do carregador do fone de ouvido do adolescente, os médicos também se depararam com uma fita de cabelo em seu estômago.

Por sua vez, embora não tenham conseguido que o jovem revelasse o motivo de ter ingerido tal objeto, segundo Dogan, “depois que o procedimento foi concluído com sucesso, o paciente foi enviado para casa com boa saúde”, finalizou.

Com informações do portal Meganoticias.

