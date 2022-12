Marketing é tudo! “Cansado de ser gordo e feio”, diz propaganda de academia

A propaganda é a alma do negócio, garantem os marqueteiros de plantão, mas as vezes as pessoas passam dos limites na tentativa de atrair novos clientes.

Um caso em particular chamou a atenção na cidade inglesa perto de Manchester, onde o dono de uma academia resolveu instalar um grande outdoor para trazer novos clientes já pensando em 2023.

O problema, que está gerando muita polêmica na cidade, foi o slogan usado por ele no cartaz: “Cansado de ser gordo e feio? Seja agora somente feio! Junte a nós em 2023″, dizia a publicidade. O anúncio mostra ainda a imagem de uma mulher treinando, o que levou a comunidade a concluir que o anúncio era direcionado para o público feminino.

A comunidade não gostou nada da propaganda e a academia acabou sendo malhada nas redes sociais e a propaganda acabou sendo pichada com tinta spray amarela, onde escreveram a frase “Isto é ruim”.

Ollie Lawrence, dono da academia PT Factory, disse que a propaganda não passou de uma grande piada e que não pretendia ofender ninguém, mas garantiu que vai substituir o cartaz ‘vandalizado’ por outro igual o mais rápido possível.

LEIA TAMBÉM: Cão ‘rouba’ mesmo enfeite de Árvore de Natal todos os dias para tirar uma soneca ao seu lado

“Eu não pude acreditar. Foi apenas uma brincadeira despreocupada. Não era nossa intenção ofender ninguém”, garantiu. Lawrence disse que conversou com seus clientes antes e todos entenderam que tratava-se apenas de uma piada.

O dono da academia disse que, apesar de tudo, tem recebido opiniões positivas dos seguidores no Instagram, muito mais do que críticas, por isso resolveu refazer o cartaz.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Motorista estaciona carro em frente à loja, mas esquece de puxar freio de mão; veja o que aconteceu

Em uma postagem, uma seguidora apoiou o cartaz. “Uau, é tão triste como as pessoas não aceitam uma piada hoje em dia. Eu te elogio pela escolha de marketing!”