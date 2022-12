Copa do Mundo: Torcedores argentinos repercutem na imprensa francesa após xingamentos racistas

A Copa do Mundo está chegando ao fim, mas as histórias entre as seleções finalistas França e Argentina vêm desde o começo do torneio: nas primeiras semanas, um grupo de torcedores argentinos repercutiu na imprensa francesa de televisão após aparecerem xingando jogadores franceses - especialmente o craque do time, Kylian Mbappé.

A final da Copa do Mundo Catar 2022 acontece neste domingo (18), com a disputa entre as bicampeãs mundiais Argentina e França. Ambas almejam conquistar a sua terceira estrela após eliminarem Croácia e Marrocos, respectivamente (via Publimetro Chile).

O duelo tem uma série de antecedentes, tanto dentro como fora do campo. Entre os torcedores, a rivalidade se repete - às vezes, até de forma mais grosseira. Um exemplo são as músicas discriminatórias contra a seleção francesa, especialmente contra Mbappé.

Durante uma entrada ao vivo do canal TyC Sports, um grupo de torcedores argentinos achou que seria uma boa ideia puxar um coro para zombar da origem africana de vários jogadores franceses.

Eles também aproveitaram para fazer comentários transfóbicos contra o craque Mbappé e sua suposta relação com a modelo Inés Rau, que é uma mulher trans.

C’est une honte absolue, du racisme décomplexé, comment c’est possible de voir ça en 2022 ? Sérieusement ? 😱pic.twitter.com/iVzk4IH82D — Media Parisien (@MediaParisien) November 16, 2022

Essas situações repercutiram muito mal na França: o jornal argentino Infobae listou inúmeras repercussões negativas que houve na mídia francesa para repudiar o que aconteceu.

Uma delas merece destaque. O Media Parisien disse que, diante da afronta discriminatória destes torcedores argentinos “Kylian Mbappé assumirá mais uma vez a Argentina”.

Jogadores das seleções francesa e argentina voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo após os europeus eliminarem os sul-americanos por 4 a 3, durante as oitavas de final na edição de 2018, na Rússia.

