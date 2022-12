Ryder é um cãozinho que sempre amou brinquedos. Com seu jeito tímido e meigo, o animal adora passear com seus pequenos companheiros. A surpresa de Ryder acontece em todos os natais, quando percebe a árvore montada em sua casa. São tantos ornamentos e cores espalhados pelos galhos que o pet ficava confuso e maravilhado ao admirá-los. Relato extraído do portal The Dodo.

Embora nos anos anteriores Ryder tenha deixado os enfeites em seu devido lugar, conheceu o pequeno e querido enfeite: um ornamento de pelúcia do famoso desenho do ‘Ursinho Pooh’, o personagem Ió. Sendo assim, as coisas mudaram um pouco de cenário.

Cão ‘rouba’ mesmo enfeite de Árvore de Natal todos os dias para tirar uma soneca ao seu lado (Reprodução/Lauren Chang)

“[Ryder] notou Ió pela primeira vez na árvore no Natal passado, mas este ano ficou obcecado por ele”, disse Lauren Chang, membro da família do cãozinho, ao The Dodo.

Enfeite favorito de Natal

Dentre todas aquelas cores e peças espalhadas pela árvore, Ryder elegeu Ió como seu brinquedinho favorito. No ano passado, ele se contentava em apenas admirá-lo preso a um dos galhos. Contudo, o cãozinho resolveu avançar de estágio e tirou o enfeite da árvore para levar consigo.

“Quando ele o rouba, apenas o segura na boca ou o leva para a cama ou para o sofá para tirar uma soneca”, disse Chang. “Ele só roubou Ió, embora haja enfeites de pelúcia semelhantes na árvore.”

De fato, algo em Ió chamou a atenção de Ryder. Toda vez que sua família devolve a pelúcia à árvore, o pet não desiste de tê-lo por perto e busca uma maneira de levá-lo para perto mais uma vez.

“Nem sempre tiramos dele imediatamente – às vezes ele consegue dormir com isso”, disse Chang.

É certo que para Ryder, o espírito natalino existe de uma forma intensa e viva. A pureza de sua atitude revela que a companhia de um pequeno ornamento já é o suficiente.