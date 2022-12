Bugou! Brinquedo quebra e adolescentes ficam pendurados

Os brinquedos nos parques de diversão estão ficando cada vez mais radicais e isso significa que também se tornaram mais perigosos.

Não é incomum ler notícias de acidentes em brinquedos de parques famosos, alguns com vítimas fatais.

O último acidente noticiado ocorreu no Winter Wonderland, parque natalino no Hyde Park, em Londres, em um brinquedo conhecido como Slingshot, um grande estilingue ligado a uma cadeira dupla por cordas elásticas. Assim como estilingue, as pessoas são lançadas para cima a dezenas de metros de altura, sem no entanto se soltarem das cordas, que garantem o retorno em segurança dos usuários.

Mas em Londres, um dos cabos elásticos usados para lançar a cápsula (onde estão os assentos) se rompeu, lançando as pessoas contra a estrutura de metal que suporta o brinquedo. Após o impacto, a cadeira ficou pendurada de lado com dois jovens a uma considerável altura do chão.

Uma equipe de emergência foi acionada para retirar os jovens dependurados na cápsula e eles foram imediatamente levados ao hospital para uma avaliação médica, mas felizmente não sofreram nenhum ferimento sério.

A polícia abriu um inquérito para investigar o acidente.

