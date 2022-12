VÍDEO: Motorista estaciona carro em frente à loja, mas esquece de puxar freio de mão; veja o que aconteceu

Uma motorista estacionou seu carro em frente a uma loja no Pará, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que um funcionário do comércio percebe a falha e corre para impedir um acidente.

O caso ocorreu na última terça-feira (13), no Pará, mas as imagens foram divulgadas mais recentemente e viralizaram.

A mulher parou o veículo, desceu distraída e deixou a porta do motorista aberta. O carro, então, começou a descer a calçada sozinho, em direção à rua.

A sorte foi que o funcionário observou a cena e saiu literalmente correndo para puxar o freio de mão e impedir que o carro atingisse outros que passavam pelo local.

Assista as imagens aqui:

O cara viu pelo espelho que o carro estava descendo sem o freio de mão e conseguiu evitar o pior.



Inacreditável o reflexo desse bicho!pic.twitter.com/9AV1vLC1fz — TANTO (@tantotupiassu) December 14, 2022

Um outro vídeo - bem mais fofo - viralizou nas redes sociais. A gravação mostra um filhote de cachorro que estourou o saco de ração e comeu tanto que sua barriga ficou redonda.

O simpático cãozinho se chama Bethoven. Ele foi encontrado pelo dono já com a barriga redonda após devorar quase meio saco de ração.

O tutor fez um vídeo para a filha Amanda, que está fora do país, e ela compartilhou a cena nas redes sociais para centenas de seguidores.

“Olha aí, Amanda, Comeu pouco, não comeu? Tadinho, está com fome”, brincou o pai, mostrando a barriga do cãozinho estufada.

De acordo com ele, o cachorro comeu tanto que até perdeu o apetite no resto do dia e só voltou a procurar comida no dia seguinte.

Assista ao registro aqui:

