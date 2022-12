Vídeo mostra cobra caninana flagrada bem de perto em cachoeira

O canal “Aventurismus Natureza”, trouxe um registro impressionante de uma das cobras mais rápidas do Brasil, a caninana (Spilotes pullatus). No YouTube, eles revelam as paisagens e fauna para promover o turismo na Chapada Diamantina, na Bahia.

A cobra apareceu na cachoeira do Herculano, que conta com três quedas d’água com 100 metros de altura. A caninana pode ser encontrada no solo, mas também é uma nadadora ágil e se alimenta de anfíbios que podem se encontrados em rios, lagos e cachoeiras.

Na gravação é possível ver como ela aparece curiosa em cima de uma pedra com e conta com um cenário espetacular atrás.

Veja a cobra caninana bem de perto a seguir:

Em outro vídeo, a equipe do “Aventurismus Natureza” compila encontros com diversas espécies de cobra durante a trilha que é realizada. Entre as cobras, é possível ver outro encontro incrível com uma canina.

A partir do minuto 6:40, é possível ver como a cobra fica na defensiva e mostra todos os comportamentos para afastar o predador: coloca o corpo em formato de “s”, infla para parecer maior, movimenta a cauda rapidamente e ainda dispara botes.

É importante recordar que a caninana é encontrada em quase todo o Brasil e apesar da coloração chamativa e do grande porte (podendo chegar até 3 metros de comprimento), não é considerada um perigo para os seres humanos, pois não possui veneno.

