Vídeo: cachorro estoura saco de ração e fica com barriga do tamanho de uma bola

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um filhote de cachorro que estourou o saco de ração e comeu tanto que sua barriga ficou redonda, como se tivesse comido uma bola de futebol.

O cãozinho se chama Bethoven, que o dono apelidou de Zé Colo, e ele foi encontrado pelo dono já com a barriga redonda, após devorar quase meio saco de ração. O dono fez um vídeo para a filha Amanda, que está fora do país, e ela compartilhou nas redes sociais para centenas de seguidores.

“Olha aí, Amanda, Comeu pouco, não comeu? Tadinho, está com fome”, brincou o tutor, mostrando a barriga do cãozinho estufada. De acordo com ele, o cachorro comeu tanto que até perdeu o apetite no resto do dia e só voltou a procurar comida no dia seguinte.

Dias depois ele gravou outro vídeo, com a barriga do cachorro já em tamanho normal e com Bethoven comendo novamente feito um louco de sua tigela de ração. “Ele tem fome para sete cachorros”, disse na postagem. Apesar da fome insaciável, o filhote não aparenta sobrepeso e na verdade parece até estar magro.

Depois desse vídeo, o pai de Amanda entendeu que deixar o saco de ração dando sopa para o Bethoven pode ser um prejuízo enorme e passou a guardá-lo fora do alcance do cachorro esfomeado.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com o apetite desmedido de Bethoven e se divertiram. “Eu depois da ceia de Natal”, brincou um dos seguidores. “Eu saindo da casa da minha vó.. depois dela dizer que estou bem magrinha”, disse outra. “A carinha dele: é tudo mentira não fui eu não moça”, postou uma terceira seguidora.