Proibida de cortar o cabelo pela religião, adolescente doa mechas para clínica de tratamento de câncer

Uma adolescente de 15 anos decidiu cortar certa parte de seu cabelo para doar a uma clínica local de tratamento de câncer. De acordo com a jovem, em um relato do Reddit desta quarta-feira (14), ela mora em uma casa cristã, onde há doutrina rígida sobre não poder tocar nos fios.

“Moro em uma casa cristã, onde cortar o cabelo é estritamente proibido. Nunca gostei de cabelo comprido e sempre me senti desconfortável com o meu. Nunca ajudou na minha baixa autoestima e problemas de imagem corporal”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Vegetable-Bad8521.

“Um dia, descobri que uma clínica local de tratamento de câncer estava aceitando doações de cabelo. Sem pensar duas vezes, cortei o meu completamente até chegar aos ombros e doei”, continuou.

Segundo a jovem, seu pai ficou bravo quando voltou do trabalho e se deparou com seus fios mais curtos. Por não ter seguido a doutrina da igreja, o homem a insultou e resolveu não a deixar ficar mais sozinha, temendo que ela faça algo pelas costas a ser desaprovado.

Defesa nas redes

Depois de desabafar na plataforma, os usuários do Reddit tomaram partido da adolescente e resolveram apoiá-la nos comentários.

“Você doou para a caridade, seu pai é um falso cristão porque estava bravo com você por fazer algo que a bíblia (também conhecida como o livro central de sua religião) diz ser geralmente uma prioridade.”, escreveu o internauta com o comentário mais votado. “Economize seu dinheiro e deixe a casa de culto em que você mora no dia em que fizer 18 anos.”

“Embora seu pai possa não acreditar, seu corpo é sua escolha. Incluindo o que fazer com seu cabelo. Sinceramente, não tenho certeza de como isso está relacionado ao cristianismo, mas pelo que ouvi, Jesus é amoroso e tenho certeza de que há coisas muito piores”, observou outro usuário.