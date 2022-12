Mulher sugere que namorado deixe filhos com a família dele para o Natal e homem fica chateado

Em um relacionamento de 11 meses, uma mulher contou que este ano será seu primeiro Natal ao lado do namorado. O homem tem dois filhos (um de 11 e o outro de sete). As coisas ficaram tensas quando a namorada pediu para ele deixar suas crianças com a família dele no dia da celebração natalina.

“Sugeri que, como este é o primeiro Natal [do meu namorado] com minha família, ele pode estar se sentindo um pouco estressado e ter os filhos lá também pode não ser a melhor ideia. Sugeri que ele os deixasse passar o Natal com a mãe enquanto ia sozinho ao da minha família”, iniciou o relato. O texto foi publicado nesta segunda-feira (12), por meio do usuário u/Lawqp5335.

Conflito e interpretação

De acordo com o relato, o rapaz ficou ofendido com a namorada depois de ela sugerir que seus filhos ficassem com a família dele. A mulher conta que seu parceiro interpretou a situação como se suas crianças estivessem sendo excluídas, além de suspeitar sobre a companheiro estar escondendo algo.

“Expliquei que não queria expor as crianças a nenhum momento constrangedor entre ele e minha família, já que é o primeiro feriado que eles passam juntos e eles não o conhecer tanto”, contou a autora.

“Ele ficou chateado e disse que estava triste pelas crianças por causa da minha sugestão. Começamos a discutir e meu namorado não aceitou bem a minha sugestão. Falei a ele que era apenas uma sugestão, mas me disse para parar de tentar ‘justificar minhas ações’”, escreveu ela.

Posteriormente, o namorado da autora a enviou uma mensagem com um sermão sobre como teria ficado magoado com sua sugestão.

“Eu só estava tentando ter certeza de que ele ficaria confortável perto da minha família”, finalizou.